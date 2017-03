Dùng bom xăng dọa đốt phòng trọ để trả thù

Ngày 10-7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) vừa bắt giữ Huỳnh Nhật Tiến (20 tuổi, quê Sóc Trăng), Huỳnh Bá Sơn (27 tuổi, quê Phú Yên), Nguyễn Quốc Tươi và Trần Minh Duy (27 tuổi, quê Hậu Giang) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Các lời khai của các nghi can, vào lúc 12h ngày 5-7, do có mâu thuẫn từ trước nên nhóm nghi can trên đã dùng 6 chai bia đựng xăng đến khu nhà trọ Hoàn Mỹ (tại phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An) tìm một nhóm thanh niên khác để trả thù. Tại đây, cả bọn châm lửa vào “bom xăng” đe dọa đốt nhà trọ.

Khi đó, anh Phan Tấn Lợi (quê Trà Vinh) ra can ngăn thì bị Trúc đập chai bia vào người gây thương tích. Sau đó cả nhóm bỏ trốn. Nhân được thông báo, cơ quan công an thị xã đã nhanh chóng triển khai truy bắt các nghi can.