Dùng bom xăng tấn công nhà dân

Tiếp xúc với phóng viên, anh Trần Xuân Hồi cho biết, gia đình không vay mượn cũng không gây thù oán với ai. Chị Hảo với anh Hồi có kinh doanh xăng dầu và xe chở khách, công việc làm ăn bình thường.



Hiện tuổi đã cao, nên anh chị bàn giao việc kinh doanh lại cho cậu con trai lớn, chị Hảo là cán bộ Hội phụ nữ thị trấn.

Được biết, đây là lần thứ 3 liên tiếp kẻ xấu sử dụng bom xăng tự chế ném vào nhà dân trên địa bàn huyện An Lão (Hải Phòng).



Hiện vụ việc đang được cơ quan công an huyện An Lão (Hải Phòng) điều tra.

(Theo TTO)