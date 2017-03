Dùng búa truy sát tài xế ô tô để cướp tài sản

Ngày 20-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) cho biết đang kết hợp cùng Phòng CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để truy tìm nghi can trong vụ giết người, cướp tài sản xảy ra tại xã Hiếu Liêm (huyện Vĩnh Cửu).

Theo thông tin ban đầu, đêm 19-12, anh Huỳnh Mai (ngụ TP Biên Hòa) là giám đốc công ty chuyên cho thuê xe tự lái nhận được một cuộc điện thoại của người đàn ông tự xưng là Dũng muốn thuê xe và yêu cầu đến cổng BV Đa khoa Thống Nhất (TP Biên Hòa) chở đi công việc. Sau đó anh Mai cử nhân viên của mình là Trần Mạnh Hùng (31 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) điều khiển xe ô tô Innova màu đen đến chở khách.

Khi xe đến rước, người tên Dũng yêu cầu anh Hùng chở mình vào khu vực huyện Vĩnh Cửu để chở thêm bạn. Dũng lúc này ngồi ghế phía sau tài xế. Khi đi đến khu vực đường vào Suối Rộp (xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu) thì anh Hùng bị Dũng dùng búa đập nhiều cái vào đầu. Lúc này anh Hùng chống trả và tri hô khiến tên cướp phải bỏ chạy.

Sau đó, anh Hùng được đưa đến BV Đa khoa Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.