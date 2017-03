Dũng cảm tấn công tội phạm

Phát hiện bị truy đuổi, tên cướp vừa điều khiển xe trốn chạy, vừa nhìn về phía sau, tìm cách ép xe người truy đuổi. Nhận ra ý đồ của tên cướp, anh Vinh khéo léo giữ một khoảng cách vừa phải, vừa truy đuổi vừa tri hô cầu cứu. Cuộc rượt đuổi lòng vòng từ đường Nguyễn Thái Học qua đường Lý Thường Kiệt, Lê Hồng Phong, Nguyễn Huệ… rồi quay ngược trở lại đại lộ Nguyễn Tất Thành.

Lúc này, Thiếu úy Phan Thanh An, cán bộ Đội Chữa cháy Trung tâm, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bình Định trên đường đến trụ sở làm việc cũng quay xe truy bắt tên cướp.

Khi đến giao lộ Lý Thường Kiệt - Trường Chinh, tên cướp va quẹt với xe môtô 77X9-7532 do anh Phạm Đại Nghĩa (36 tuổi, ngụ đường Hoàng Văn Thụ, TP Quy Nhơn) điều khiển, khiến cả hai ngã lăn ra đường. Anh Vinh cùng Thiếu úy An kịp thời khống chế tên cướp giải về Công an phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định để xử lý.

Tại cơ quan Công an, tên cướp khai tên Đặng Thanh Việt, 29 tuổi, ngụ thôn Xuân Quang, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, là công nhân tại Cụm công nghiệp Quang Trung (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Ngày nghỉ, Việt không đi làm mà cưỡi xe máy đi dạo trên đường, tìm người có tài sản để cướp, trên đường tìm "con mồi", phát hiện chị Nguyễn Thị Tuyết Sương (40 tuổi) có đeo một sợi dây chuyền lớn, lên xe buýt đi vào trung tâm TP Quy Nhơn, hắn đã bám theo và ra tay khi chị mới xuống xe buýt để về nhà.

Điều hắn không thể ngờ là hành vi cướp đã bị phát hiện và bị truy đuổi quyết liệt từ người đi đường và Công an.

Theo CAND