Dùng canô bắt sòng bài

Mỗi ngày mẹ con Lượm tổ chức cờ bạc từ sáng đến tối. Hễ thấy công an từ xa thì Lượm tẩu tán tang vật rồi bày thức ăn uống ra như nhà đang có tiệc. Do nhà Lượm ven sông, có người canh gác nghiêm ngặt nên công an triệt phá sòng nhiều lần không thành. Đến khi công an sử dụng canô bất ngờ ập vào nhà Lượm bằng đường sông thì mẹ con Lượm mới thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc.