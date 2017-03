Đừng chơi chỗ tối, đừng ngồi chỗ vắng!

Vắng người ngay nhưng nhiều kẻ gian

21h đêm 23-12, nhóm PV có mặt ở khu liên hiệp thể thao Mỹ Đình. Vào những ngày gần Noel, cái giá rét không ảnh hưởng nhiều đến sự có mặt của các đôi bạn trẻ. Khu vực trước của sân vận động và các khoảng đất trống xung quanh đông nghẹt người. Mỗi cặp đôi lựa chọn cho mình một chỗ dừng xe.

Không ít đôi nam nữ tìm đến những nơi tách biệt hoàn toàn, xa nhà dân để có không gian riêng. Dạo một vòng quanh những khu đất trống, khuôn viên công viên Hòa Bình, con đường vắng dẫn vào làng và cả các khu đô thị mới, chúng tôi bắt gặp khá nhiều đôi bạn trẻ lọt thỏm giữa không gian rộng, gió lạnh và tối đen như mực.

Trung tá Vũ Văn Cảnh - Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAH Từ Liêm cho biết: Nếu như trước đây, tội phạm cướp tài sản của các đôi nam nữ chỉ là đột xuất nảy sinh ý định, thì hiện nay, loại tội phạm này đã gia tăng về tính chất chuyên nghiệp với những thủ đoạn hết sức tinh vi, manh động.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào lúc 22h30 ngày 11-11, sau khi uống rượu 3 đối tượng là Trịnh Văn Sơn, 17 tuổi, trú ở Nông Cống, Thanh Hóa; Lê Văn Việt, 18 tuổi, trú ở huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa; Mai Văn Thảo, 20 tuổi, trú ở huyện Hà Trung, Thanh Hóa, rủ nhau đi bộ vào công viên Hòa Bình tìm các đôi trai gái để cướp tài sản. Khi đi, Việt mang theo một con dao nhọn.

Đi đến khu vực đường số 4, 3 đối tượng phát hiện anh Nguyễn Linh (SN 1983), trú tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ và chị Hồng Mai đang ngồi tâm sự trên chiếc xe máy Honda. Nhìn thấy nhóm thanh niên mặt mũi bặm trợn đi về phía mình, anh Linh và chị Mai nổ xe máy đi về. Đối tượng Việt liền chạy đến chặn đầu, rút dao gí vào cổ anh Linh bắt xuống xe. 3 đối tượng lục soát lấy 2 ĐTDĐ và cướp luôn xe máy của anh Linh.

Những con đường nhỏ, đẹp nằm trong khu đô thị mới, hàng đêm vẫn có nhiều bạn trẻ lựa chọn làm nơi tâm sự. Khi chúng tôi hỏi về vấn đề an toàn ở đây, bạn Minh-sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải cho biết : “Chúng tôi muốn tìm một không gian riêng thật thoải mái và lãng mạn. Tôi nghĩ nếu ở những nơi vắng người không quá khuya cũng an toàn”. Tuy nhiên, các khu đô thị mới xây chưa có nhiều người ở, lại ít bị chú ý thường được bọn tội phạm lợi dụng làm nơi cư trú an toàn. Chính vì vậy, tâm sự ban đêm ở những con đường trong khu đô thị mới cũng tiềm ẩn nguy cơ bị đối tượng xấu tấn công.

Trước hết phải tự bảo vệ mình

Rất khó để truy tìm ra hung thủ, các vụ cướp tài sản xảy ra vào lúc đêm khuya, nạn nhân không nhìn rõ mặt, không có nhân chứng. Sau khi gây án, đối tượng liền bỏ trốn về địa phương gây khó khăn trong công tác truy tìm của lực lượng công an.

Điển hình cho các vụ án khó tìm ra thủ phạm như vụ cướp tài sản của đôi nam nữ trên cầu vượt bắc qua Đại lộ Thăng Long, nối thôn Mễ Trì với đường Lương Thế Vinh kéo dài. Buổi tối, anh Nguyễn Vinh cùng bạn gái dắt xe len theo con đường đất lên mặt cầu để tâm sự. Khi hai người đang trò chuyện thì bị 3 thanh niên áp sát, khống chế, buộc anh Vinh và bạn gái nằm úp mặt xuống đất rồi cướp xe máy Wave tẩu thoát.

Hay, anh Nguyễn Văn Hanh, trú ở Láng Thượng, Đống Đa, nạn nhân bị cướp xe máy Nouvo LX kể lại. Buổi tối, anh cùng bạn gái ngồi tâm sự ở khu vực đằng sau sân vận động Mỹ Đình đã bị một nhóm thanh niên bao vây, cướp tài sản. Khi anh Hanh chạy theo giữ xe máy liền bị đối tượng dùng gậy đánh trọng thương.

Mỗi năm có hàng trăm vụ cướp tài sản của các đôi nam nữ trên địa bàn Hà Nội. Theo Ban chỉ huy Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAH Từ Liêm: Mấu chốt vẫn là do sự mất cảnh giác của người dân. Việc tránh nguy cơ bị cướp tài sản không phải là quá khó nhưng các đôi bạn trẻ vẫn rất chủ quan. Giảm tội phạm cướp của không chỉ trông cả vào công tác đấu tranh của lực lượng công an. Nó đòi hỏi mỗi người dân hãy có ý thức cảnh giác để tự bảo vệ chính bản thân mình.

Theo Thanh Hương (ANTĐ)