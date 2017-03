Dựng chuyện bắt cóc để tống tiền “chồng ngoại”

Cơ quan CSĐT Công an quận 7, TP.HCM vừa khám phá một vụ lừa bị bắt cóc để tống tiền. Bước đầu, công an tạm giữ hình sự nghi can Hoàng Như Nguyệt (43 tuổi, ngụ quận 7) để điều tra, xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.