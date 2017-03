Dựng chuyện bắt cóc đòi gia đình tiền chuộc

Trước đó Công an quận 4 nhận được tin báo của chị MTHL (ngụ quận 4) con gái chị T. bị nhóm người lạ bắt giữ. Chị L. nhận được nhiều cú điện thoại yêu cầu chuẩn bị 50 triệu đồng để chuộc con gái nếu không tính mạng không được bảo đảm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận 4 đã xác định được nơi ở của nhóm bắt cóc. Chiều 1-4, Công an quận 4 cùng với Công an quận Thủ Đức ập vào nhà trọ của Kiệt và Khanh tại phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, đưa cả bốn người nói trên về trụ sở làm việc. Bước đầu, nhóm này thừa nhận đã dựng lên màn kịch bắt cóc để tống tiền chị L. Do không muốn ở nhà nên T. đến nhà của Khanh chơi. Sau đó T. cùng nhóm bàn nhau dựng lên chuyện bắt cóc đòi tiền chuộc nhằm lấy tiền của mẹ T. chia nhau tiêu xài.

H.TUYẾT