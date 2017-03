Dùng clip "phòng the" khống chế người yêu cũ

Theo Duy Khang (VNE)



Chiều 12/10, Công an TP Cần Thơ chuyển hồ sơ, tang vật và nghi can Nguyễn Huynh (25 tuổi, ngụ Hậu Giang) để Công an quận Ninh Kiều điều tra về hành vi cưỡng dâm.Huynh khai hơn một năm nay quan hệ tình cảm với nữ sinh 22 tuổi. Gần đây, Huynh bị người yêu chia tay. Anh ta điện thoại níu kéo, ép cô gái nối lại tình xưa và dọa sẽ cho giang hồ "xử" cô và bạn trai mới.Ngày 20/9, Huynh hẹn người yêu cũ đến quán cà phê rồi ép vào nhà nghỉ quan hệ tình dục, dùng điện thoại quay lén. Hai ngày sau, Huynh gọi điện thông báo sẽ tung clip sex lên mạng xã hội nếu không "chiều" thêm lần nữa. Nữ sinh 22 tuổi làm theo yêu cầu nhưng Huynh đã không giữ lời hứa.Đầu tháng 10, cô tố cáo hành vi của Huynh đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Cần Thơ. Làm việc với cảnh sát, Huynh khai nhận hành vi, trong điện thoại của anh ta, cảnh sát thu clip 6 phút quay cảnh ân ái của anh ta với nạn nhân.