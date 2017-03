Dùng cơ bi da đánh mẹ và con nhỏ trọng thương

Ngày 26-3, bé NVH (hai tuổi, ngụ phường Tân Biên, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã được người thân làm thủ tục chuyển từ BV Nhi đồng Đồng Nai lên BV Nhi đồng 2 (TP.HCM) để tiếp tục điều trị do vết thương quá nặng.



Anh Danh bị cơ quan công an khống chế đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị

Trước đó, tối 25-3, BV hi đồng Đồng Nai đã tiếp nhận bé N.V.H nhập viện trong tình trạng sưng, bầm tím lan rộng trên đỉnh đầu và sau gáy do bị đánh. Các bác sĩ đã tiến hành chụp CT-Scanner cho bé và phát hiện máu tụ trong não, nứt sọ đỉnh, sọ chậm, tiên lượng tương đối nặng. Sau khi tiến hành sơ cứu như truyền dịch, tiêm thuốc giảm đau, an thần... bé hết quấy khóc nhưng người nhà đã xin chuyển viện để tiếp tục điều trị.

Trong khi đó, bà PTA (65 tuổi, bà nội bé H.) cũng phải vào BV Đa khoa Thống Nhất để điều trị trong tình trạng bị gãy xương cẳng tay, tổn thương nhẹ ở tay, chân và đầu.

Cả bà A. và cháu H. đều bị anh Nguyễn Vũ Thành Danh (33 tuổi, ngụ khu phố 5, phường Tân Biên, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đánh vào khoảng 16 giờ chiều ngày 25-3, tại khu 5, phường Tân Biên, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên lực lượng chức năng ngành 113 công an tỉnh Đồng Nai đã nhận tin báo Nguyễn Vũ Thành Danh đang dùng cơ bi da hành hung con trai là cháu H. và mẹ là bà A. gần khu vực bến xe Hố Nai, phường Tân Biên nên nhanh chóng có mặt giải quyết và tăng cường hai chiến sĩ đến hiện trường đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Được biết anh Nguyễn Vũ Thành Danh từng có tiền sử bệnh tâm thần. Do vậy, sau khi khống chế được anh Danh, lực lượng chức năng đã áp tải đưa vào BV Tâm thần Trung ương 2 để tiếp tục điều trị.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.