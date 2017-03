Dùng còng công an cho để bắt nhốt người trái phép

(PLO) - Các bị cáo sử dụng chiếc còng số tám (loại công an thường dùng) để bắt giữ người khác tra hỏi. Khi được tra hỏi, các bị cáo khai chiếc còng này do một công an tên Long là công an Hình sự quận Sơn Trà cho.