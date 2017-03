Dùng cưa phá khóa trộm tiền công đức ở Văn Miếu

Thượng tá Trần Thủy Hồng – Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa bắt đối tượng có hành vi trộm 12 triệu đồng tại hai hòm công đức ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội.

Đối tượng và tang vật vụ án.

Trước đó, vào ngày 11/9, qua công tác tuần tra đảm bảo TTATGT trên tuyến quốc lộ 1A, tổ tuần tra giao thông Công an thị xã Hồng Lĩnh phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe môtô (không biển số) vi phạm Luật Giao thông đường bộ, qua kiểm tra tổ tuần tra phát hiện đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã đưa đối tượng về trụ sở Công an Thị xã làm việc.



Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận tên Nguyễn Văn Dũng (27 tuổi), trú tại Cẩm Quang - Cẩm Xuyên, làm nghề lao động tự do. Trước đó, ngày 9/9, Dũng đã dùng cưa cắt khoá đột nhập lấy trộm tiền tại hai hòm công đức ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội với số tiền 12 triệu đồng.



Công an thị xã Hồng Lĩnh đang hoàn tất hồ sơ, tang vật để bàn giao đối tượng cho Công an quận Đống Đa, Hà Nội điều tra theo thẩm quyền.