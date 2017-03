Đừng đánh mất tình đồng hương

Trong phòng xử, tiếng của người thẩm phán chủ tọa phiên tòa tiếp tục vang vọng: “Dù tuổi còn trẻ, các bị cáo cũng không thể không biết đến tình cảm cũng như tình cảnh của những người đồng hương. Thật đáng trách khi các bị cáo phạm tội, lại càng đáng trách hơn khi cái tình người xa quê bị các bị cáo chà đạp, làm xói mòn đi”.

Hai bị cáo còn trẻ măng, một vừa chớm tuổi 18, một mới ngoài 20 đã cúi gầm mặt khi nghe được những lời nói của lương tri ấy.

Hại đồng hương

Trước đó, một tối cuối tháng 10-2008, anh Q. chạy xe máy đến mua thức ăn ở một quán vỉa hè ở thị trấn Dĩ An (Bình Dương) và tình cờ gặp T. Qua trò chuyện, hỏi han, T. nhận mình là người cùng quê Nghệ An với anh.

Đồng hương gặp nhau tay bắt mặt mừng, hai bên trò chuyện thêm giây lát thì T. rủ anh Q. “đi làm vài ve” cho ấm áp. Cuộc hội ngộ sau đó chứa chan câu đượm câu nồng. Như không nỡ chia tay người bạn mới, T. lại rủ anh Q. cùng về nhà trọ của người bạn gái để tiếp tục hâm nóng tình cảm của người xa quê. Anh Q. cũng hớn hở theo bạn.

Về đến nơi thì thật trùng hợp, hai người lại gặp thêm N., bạn của T., cũng quê ở Nghệ An. Cả ba rôm rả chén chú chén anh. Nhưng những chén rượu ấy thật thiếu nghĩa thiếu tình khi mà gần giữa khuya, thấy anh Q. đã say ngả say nghiêng, T. bèn bảo nhỏ với N. sẽ đợi thời cơ chở anh Q. đến chỗ vắng để lấy xe máy. Những tưởng N. sẽ can bạn không nên làm chuyện sai quấy, chẳng ngờ N. cũng đồng ý.

Rạng sáng, khi anh Q. dần giã rượu, T. và N. liền rủ anh đi uống cà phê. Anh Q. trong người nóng nực, muốn uống ly nước cho mát bụng nên gật đầu. T. vội lấy xe của anh Q. chở anh và N. đi lòng vòng ra quốc lộ 13. Giữa đường, cả ba lại muốn làm thêm một chầu nữa nên tấp vào ven đường nhậu tiếp. Lai rai thêm gần ba tiếng đồng hồ, cả ba đều đã lâng lâng nên quyết định rời bàn nhậu. Tiện lúc anh Q. không để ý, T. nói nhỏ với N. “khi nào T. giả say, nôn ói thì N. dừng xe lại và cùng nhau đánh anh Q. để cướp xe”...

Thống nhất như vậy nên N. đã giành tay lái xe máy. Đến một ngã ba vắng người, thấy đã đúng thời cơ để ra tay, T. giả vờ bưng miệng kêu ò ò như sắp nôn ói. Nhận được tín hiệu, N. vội dừng xe. Anh Q. không thể biết được cái bẫy đang giăng nên cũng xuống xe lo cho bạn. Ngờ đâu anh vừa xuống xe thì bị ngay hai người bạn “quý hóa” nhảy vào đánh tới tấp.

Quá bất ngờ nhưng theo phản xạ, anh Q. vẫn kịp tri hô kêu cứu. Lúc này, để cho anh không còn kêu ca gì được nữa, T. và N. vội lấy cục đá ven đường đánh vào đầu anh. Một lúc sau, thấy nạn nhân nằm im, T. và N. lấy bóp tiền, điện thoại di động và xe máy rồi bỏ đi về hướng Biên Hòa (Đồng Nai). Chờ trời sáng hẳn, cả hai tháo biển số, ghé vào một tiệm sửa xe ở Đồng Nai gạ bán. Thấy hành tung của họ khả nghi, chủ tiệm liền báo công an và cả hai lập tức bị bắt.

Cần một tấm lòng

Tài sản sau đó được trả về cho khổ chủ. Anh Q. đi khám thì bị thương tật 5% nhưng anh không yêu cầu xử lý hai bị cáo về chuyện gây thương tích này. Anh cũng không đòi bồi thường các thiệt hại khác và chi phí thuốc men...

Hội đồng xét xử đã hỏi nhiều về nhân thân, công việc để tìm hiểu rõ hơn về con người và hành vi phạm tội của các bị cáo. Hai bị cáo khai rằng mình xa quê vào làm công nhân trong một khu công nghiệp với thu nhập hàng tháng chỉ trên dưới 1,5 triệu đồng. So với các khoản chi tiêu, gặp gỡ bạn bè, uống cà phê, ăn nhậu... thì mức thu nhập ấy không thấm vào đâu. Thế nên chỉ vì một phút bốc đồng, muốn có tiền tiêu xài mà họ gây nên lỗi lầm.

Một vị hội thẩm nhân dân thất vọng: “Lẽ ra các bị cáo phải dè xẻn chi tiêu, sống bằng những đồng tiền chân chính. Không thể lấy lý do thu nhập thấp để bào chữa cho hành vi phạm tội. Mà bất nhẫn hơn là lại cướp tài sản của chính người đồng hương vừa tay bắt mặt mừng với mình. Tình đồng hương các bị cáo bỏ đi đâu? Sự lương thiện các bị cáo bỏ đi đâu? Nếu ai cũng làm như các bị cáo thì loạn hết, ai còn dám giao tiếp, tin tưởng những người đồng hương khi làm ăn xa quê!”.

Phiên tòa chợt chùng xuống khi vị hội thẩm nhắn nhủ: “Hãy nhìn vào những hội đồng hương, những người đồng hương đang ngày đêm gắn kết tình cảm của những người cùng quê để nhìn thấy tình cảm ấy cao quý biết bao. Không đâu xa, như nạn nhân, dù đã bị hai bị cáo hãm hại nhưng anh ấy cũng không bắt các bị cáo phải bồi thường, không truy cứu chuyện các bị cáo gây ra thương tích. Anh ấy đã bỏ qua tất cả. Các bị cáo nên khắc ghi điều đó mà sống cho tốt hơn”.

Cuối cùng, cân nhắc về sự ăn ăn hối cải, khai báo thành khẩn, phạm tội lần đầu của các bị cáo cũng như việc nạn nhân không đòi hỏi gì, TAND huyện Dĩ An đã tuyên phạt T. và N. từ bảy năm sáu tháng tù đến tám năm sáu tháng tù.

Trời trưa, trong cái nắng vàng rộm, hai bị cáo cúi mặt lủi thủi bước vội ra xe tù như lẩn tránh những ánh mắt nhìn của rất nhiều người đồng hương khác đã đến dự phiên tòa. Tôi không nghe được tiếng xầm xì chê bai hay những cánh tay chỉ trỏ từ những người cùng quê ấy. Tôi tin mọi người cũng hiểu các bị cáo chỉ nhất thời phạm tội, chỉ là những “con sâu làm rầu nồi canh” mà thôi.