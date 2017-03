Dùng dao cướp xe của đôi nam nữ tâm sự ngay giữa phố

Ngày 21/10, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng là Đặng Sỹ Mỹ (SN 1991) ở xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, Hưng Yên và Nguyễn Văn Hoan, quê Thanh Hóa về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 21h10 ngày 15/10, anh Nguyễn Văn Việt là sinh viên của trường Đại học Giao thông vận tải đèo bạn gái trên chiếc xe máy nhãn hiệu Jupiter mang BKS 29P5-1759 đến vỉa hè đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy để ngồi tâm sự.

Đang say sưa tâm sự thì bất ngờ anh Việt thấy phía sau xuất hiện hai bóng đen, trên tay cầm hai con dao sáng loáng lao vào khống chế bắt anh Việt phải đưa chìa khoá xe máy cho chúng. Không dừng lại ở đó, cả hai đối tượng còn lục soát lấy đi của anh Việt 1 chiếc điện thoại di động, 1 túi xách trong đó có 2 thẻ ATM, 1 ổ cứng máy vi tính cùng nhiều giấy tờ tuỳ thân quan trọng khác.



Hai đối tượng Mỹ và Hoan cùng tang vật bị bắt giữ tại cơ quan Công an.

Khi anh Việt tìm cách chống cự thì bị một đối tượng cầm dao cứa mạnh vào cằm và dọa nạt. Sau khi lấy được toàn bộ tài sản của nạn nhân, hai đối tượng lao nhanh lên chiếc xe máy Jupiter rồi bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của nạn nhân, Công an quận Cầu Giấy đã nhanh chóng chỉ đạo Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an phường Dịch Vọng Hậu kết hợp cùng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố Hà Nội tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập các chứng cứ và rà soát truy bắt những đối tượng gây án. Sau một thời gian điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định hai đối tượng gây án hiện đang lẩn trốn ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Đến chiều ngày 19/10, Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với Công an huyện Ân Thi đã làm rõ hai đối tượng gây án chính là Đặng Sỹ Mỹ và Nguyễn Văn Hoan.

Qua lời một nhân chứng, có thấy Mỹ và Hoan đi chiếc xe máy Jupiter về xã Tân Phúc, huyện Ân Thi và đến lều vịt của Đặng Sỹ Thế tại thôn Thị Tân để lẩn trốn. Lúc này, tổ công tác do Trung tá Nguyễn Thanh Tùng - Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Cầu Giấy chỉ huy đã lên kế hoạch bắt giữ các đối tượng.

Kế hoạch bắt giữ các đối tượng sau đó đã được thực hiện vào buổi tối. Đến 21h cùng ngày, các trinh sát bí mật chia thành các mũi, lội ruộng áp sát, bao vây lều vịt và bắt giữ Đặng Sỹ Mỹ khi y đang cùng một số người bạn và Đặng Sỹ Thế tổ chức nhậu nhẹt tại đây.

Đồng thời lúc đó, một tổ trinh sát khác cũng tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Hoan khi y đang đi trên đường liên thôn.

Sau khi bị bắt, các đối tượng khai nhận đã bán chiếc xe máy cướp được với giá 3,3 triệu đồng cho Lê Văn Trâm, Lê Văn Thỗn làm nghề sửa chữa xe máy tại thôn Phúc Tá, xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, Hưng Yên. Ngay sau đó các đối tượng gây án và toàn bộ tang vật của vụ cướp đã được đưa về cơ quan Công an để làm rõ.

Hiện cơ quan Công an đang hoàn tất hồ sơ vụ án để đưa các đối tượng ra xét xử.

Theo Quang Tùng (VTC)