Dùng dao đâm người yêu rồi lao vào xe tải

(PL)- Ngày 19-7, Công an huyện An Minh (Kiên Giang) cho biết do mẫu thuẫn tình ái, Lâm Hoàng Huy (30 tuổi) đã ra tay sát hại người yêu là TTNY (18 tuổi, ngụ xã Đông Hưng, huyện An Minh).

Sau khi gây án, Huy cố chạy xe gắn máy đâm vào xe tải khiến Huy bị thương nặng (gãy hai chân, một tay và dập thận). Hiện cả hai đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Qua điều tra, thời điểm xảy ra vụ án, cha mẹ của Y. đều đi dự đám tang, chỉ có hai em nhỏ của Y. ở nhà. Khi nghe tiếng kêu cứu, hai em nhỏ chạy ra thì thấy Huy đang đâm Y. Trước đó, giữa Huy và Y. có quan hệ tình cảm nhưng gần đây Y. muốn chia tay với Huy. K.GIANG