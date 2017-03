Dùng đao dọa chém công an

Theo Nguyễn Đông (VNE)



Ngày 6/7, Phòng Cảnh sát Trật tự (Công an Đà Nẵng) bàn giao Nguyễn Văn Khoan (31 tuổi) và Trần Thị Hảo (23 tuổi) cho Công an phường Mân Thái (quận Sơn Trà) điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.Tối hôm trước, Khoan cầm thanh đao dài khoảng 60 cm chém một người trong gia đình bị thương. Khi công an đến, Khoan giơ đao ra dọa chém. Phòng Cảnh sát trật tự nhận tin báo và điều 8 cảnh sát 113 đến hỗ trợ. Khoan tiếp tục khua đao và bị cảnh sát khống chế, thu hung khí.Lúc này, Hảo cầm dao thái xông vào phía công an hòng giải thoát cho Khoan. Tuy nhiên, người này cũng bị cảnh sát khống chế.