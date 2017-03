Dùng dao dọa công an phường sau tai nạn giao thông

Theo thông tin ban đầu, tối 28-1, Phi cùng bạn tổ chức liên hoan mừng nhận quyết định ra quân, hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Đến 23 giờ cùng ngày, Phi và bạn chạy xe máy ra về, đến đường Lê Thành Duy (phường Phước Trung, TP Bà Rịa) thì xảy ra va chạm giao thông với một xe máy khác.

Nhận được tin báo của người dân, lãnh đạo Công an phường Phước Trung đã cử anh Phạm Tuấn Kiệt - công an phường và ba dân quân khác đến khu vực xảy ra tai nạn để bảo vệ hiện trường. Tới nơi, đồng chí Kiệt yêu cầu các bên liên quan giữ nguyên hiện trường để điều tra. Lúc này, Phi không chấp hành mà tự ý dẫn xe bỏ chạy. Bị công an cản lại, Phi giật cầu áo và dùng hai tay đánh nhiều cái vào mặt anh Kiệt.

Thấy Phi tỏ thái độ hung hăng, các dân quân đã xịt hơi cay để khống chế. Phi bỏ xe chạy tới một xe bán cá viên chiên gần đó, giật lấy một con dao ở đây và quay lại đe dọa, đuổi cơ quan chức năng. Lát sau nhận thấy mỗi lúc mỗi có nhiều người chạy tới hơn nên bạn Phi chở Phi bỏ trốn. Đến 3 giờ sáng 29-1, Phi ra Công an phường Phước Trung đầu thú.