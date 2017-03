Dùng dao kề cổ phụ nữ cướp tài sản giữa ban ngày

Theo các điều tra viên Công an huyện Khánh Vĩnh, chị Lê Cẩm Huyền Dung (SN 1986) đến cơ quan trình báo mình vừa bị cướp. Theo đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 3-11, trong khi chị đi xe máy từ thị trấn Khánh Vĩnh theo tỉnh lộ 8B để ra xã Khánh Trung thì dừng xe lại nghe điện thoại, bất ngờ một thanh niên đi xe máy màu trắng hiệu Sirius, không có biển số, dùng con dao bầu kề vào cổ chị nói: “Cướp đây, đưa ngay điện thoại và tiền đây…”.

Tên cướp sau đó đã lấy điện thoại iPhone 4s màu trắng của chị, bắt chị đưa giỏ để lấy tiền (trong giỏ chỉ có 250.000 đồng). Cũng theo mô tả của chị Dung, tên cướp này khoảng 26 tuổi, người gầy, nói giọng Ninh Hòa hay Vạn Ninh…



Cán bộ điều tra đang lấy lời khai của Thuyết và tang vật của vụ án gồm tiền, điện thoại, xe máy.

Lãnh đạo Công an huyện Khánh Vĩnh nhận định tại địa bàn miền núi lâu nay rất ít xảy ra tình trạng cướp táo tợn giữa ban ngày như vậy, nếu không làm rõ dễ gây hoang mang cho đồng bào địa phương. Một tổ công tác đã lên đường ngay trong đêm mưa, phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh (PC45), công an các phường của TP Nha Trang…

Qua xác định có một đối tượng nghi vấn tên là Mai Thanh Thuyết, SN 1993, đang tạm trú tổ 15 Phương Mai, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang. Qua đấu tranh, lúc đầu Thuyết quanh co nhưng trước những chứng cứ thu thập được tại nơi tạm trú, Thuyết đã cúi đầu nhận tội.

Theo lời khai của Thuyết tại cơ quan công an, Thuyết có hộ khẩu tại đội 5, Phú Cang 1 Bắc, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, vào Nha Trang tạm trú và hành nghề bán phở gõ. Khi lên Khánh Vĩnh, đi cùng chiều trên đường tỉnh lộ 8B vắng người, lại thấy chị Dung đang nghe điện thoại đã nảy sinh lòng tham. Theo đó, Thuyết dừng lại tháo biển số xe (79V1-218.24) và dùng dao bầu (để trong cốp xe) khống chế chị Dung cướp tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát về Nha Trang.

Hiện Mai Thanh Thuyết đã bị tạm giữ hình sự cùng toàn bộ tang vật gồm điện thoại, tiền, xe máy hiệu Sirius do công an thu được tại nơi tạm trú của Thuyết.