Dùng dao khống chế người vượt đèo, cướp 52 triệu đồng

Chiều 13-6, Công an huyện Đông Hòa, Phú Yên cho biết, theo đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Kim Thương (SN 1968, ngụ P. 4, TP Tuy Hòa), chiều 4-6, có hai thanh niên đi xe máy hiệu Nouvo lưu thông trên đèo Cả đoạn thuộc huyện Đông Hòa. Khi đến đoạn đường vắng, hai đối tượng rà xe bám sát theo chị và kiếm cớ hỏi thăm đường. Nhân lúc chị Thương mất cảnh giác, chúng ép xe, tên ngồi sau chồm người tới cướp giật túi xách đựng 52 triệu đồng mà chị Thương đeo trên vai. Cú giật quá mạnh khiến chị ngã văng xuống đường. Trong lúc giằng co, thấy chị Thương tay vẫn giữ chặt túi xách, tên ngồi sau rút dao dọa đâm nếu chị không đưa túi xách cho bọn chúng. Thấy bọn cướp hung hăng, chị Thương đành buông túi xách ra. Trước khi rời khỏi hiện trường, tên cướp còn hăm dọa nếu báo cho công an thì chúng không tha.

Chị Thương đã nhận lại 23 triệu đồng do gia đình Dũng giao trả

Sau khi nhận đơn trình báo, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Đông Hòa đã tập trung lực lượng đến hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương điều tra. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, hai đối tượng gây ra vụ án trên gồm: Huỳnh Tấn Dũng (SN 1991) và Lê Văn Khoa (SN 1993, cùng ngụ thôn Tây Nam, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa). Ngay sau đó, Huỳnh Tấn Dũng bị bắt, riêng Lê Văn Khoa đã cao chạy xa bay.

Trước cơ quan điều tra, Dũng khai nhận, sau khi cướp được tiền, Khoa chia cho Dũng 23 triệu đồng, còn lại giữ hết. Được biết, Dũng từng bị TAND TP Tuy Hòa phạt 18 tháng tù về tội cướp giật tài sản. Cuối năm 2012, Dũng mãn hạn tù về địa phương, nhưng không lo làm ăn mà thường tụ tập chơi bời, cá độ.... Công an huyện Đông Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Tấn Dũng để tiếp tục điều tra, đấu tranh mở rộng vụ án; đồng thời tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại.

Theo T.Vân (CAO)