Dùng dao mổ lợn gây án mạng trong quán cà phê

Theo người dân chứng kiến vụ việc kể lại thì khoảng 16h ngày 23/2, nhóm Nguyễn Xuân Hùng (SN 1981), Bùi Xuân Lý (SN 1987, cùng trú tổ 4, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) và một số thanh niên khác đang uống cà phê tại quán bên đường Nguyễn Văn Cừ thì bất ngờ bị Vương xông vào quán cầm 2 con dao mổ lợn đâm, chém tới tấp.

Cả nhóm tán loạn bỏ chạy nhưng Hùng đã bị Vương đuổi kịp, đâm, chém liên tục vào vùng ngực khiến cho nạn nhân chết ngay tại chỗ. Vương tiếp tục truy đuổi và chém vào lưng Lý khiến anh này bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu từ Công an Liên Chiểu, Vương là đối tượng từng có tiền án, tiền sự. Nguyên nhân vụ việc đang được Công an quận Liên Chiểu phối hợp với PC14, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Trọng Huy (Dân trí)