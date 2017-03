Hồ Viết Thức (36 tuổi) và Nguyễn Thị N. (33 tuổi) kết hôn từ năm 1996, về sinh sống tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, Đắk Lắk, đến nay đã có 2 mặt con. Giai đoạn mới lấy nhau, hai vợ chồng sống hạnh phúc, nhưng thời gian gần đây Hồ Viết Thức lại nổi lên máu đam mê bài bạc.

Sau mỗi lần thua bạc, uống rượu say, Hồ Viết Thức còn về nhà đánh vợ, chửi con. Chị N. đã không còn nước mắt để khóc vì đau khổ bởi phải mang trong mình nhiều vết thương đau cả về thể xác lẫn tâm hồn do người chồng nhẫn tâm gây ra. Nhiều lần đau xót nhưng vì thương con nên chị N. cố gắng chịu đựng.

Hồ Viết Thức dùng điện giết vợ

Đến ngày 15/5, chị N. đã không chịu được cảnh nhẫn tâm của chồng thêm nữa nên đành viết đơn xin ly hôn với Hồ Viết Thức. Chị N. đưa đơn cho Hồ Viết Thức ký để gửi tòa án nhưng Thức không chịu ký. Đến chiều 16/5, sau khi uống rượu về, Hồ Viết Thức nảy sinh ý định dùng điện giết chị N. Hồ Viết Thức sai con gái 13 tuổi sang nhà hàng xóm mượn kìm điện về cắt dây điện giết vợ.

Khoảng 18h30' ngày 16/5, trong lúc chị N. đi làm về, vừa bưng bao than củi lên bỏ vào gầm bàn ở phòng khách thì lập tức Thức dùng tay kẹp cổ vợ kéo ép sát vào dây điện đã bóc vỏ. Sau đó, Thức châm hai đầu dây dẫn điện vào tay chị N. cho điện giật. Nguồn điện chập vào da thịt cháy lên nhưng rất may chị N. đã vùng dậy được, chạy đến cấp báo cơ quan công an nhờ giúp đỡ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Ana đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Viết Thức về tội "giết người" và chuyển giao hồ sơ vụ án lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Theo N.Như (CAND)