Dùng đòn bẩy kinh tế, văn hóa đẩy lùi tệ nạn

Tại Hội nghị của Chính phủ về phòng, chống ma túy, mại dâm, Bộ Công an đánh giá, hiện tình hình tội phạm ma túy quốc tế đã chuyển mạnh sang sản xuất và buôn bán ma túy tổng hợp, cần sa, tuyến buôn bán vận chuyển ma túy tác động trực tiếp đến Việt Nam gồm hai hướng: Khu vực Nam Á qua Trung Quốc sang các nước châu Á - Thái Bình Dương và từ Tây Nam Á qua Ấn Độ Dương. Hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam tập trung 4 tuyến biên giới: Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Trung Bộ, Tây Nam Bộ.

Biến tướng của tệ nạn ma túy, mại dâm

Đáng chú ý, thủ đoạn tội phạm ma túy có thay đổi: Sử dụng phương tiện thông tin liên lạc hiện đại, công nghệ cao để liên lạc và giao dịch, chuyển tiền. Khi bị phát hiện, đối tượng chống trả liều lĩnh, manh động. Loại ma túy sử dụng như thuốc phiện có xu hướng giảm dần, thay vào đó những hình thức phổ biến hơn như cần sa, chất hướng thần…

Bộ Công an cũng cho biết đã mở 3 đợt cao điểm tấn công tội phạm ma túy trên phạm vi toàn quốc. Các lực lượng chuyên trách gồm Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển phối hợp thực hiện đề án tổng thể kiểm soát ma túy qua biên giới và quy chế phối hợp giữa 4 lực lượng. Trong đó, CSĐT tội phạm về ma túy giữ vai trò chủ công đấu tranh chống tội phạm ma túy, đánh mạnh ở các vùng, tuyến phức tạp, khám phá nhiều đường dây tội phạm ma túy lớn (năm 2008, các lực lượng bắt hơn 13 nghìn vụ với 2 vạn đối tượng, riêng Công an bắt 12,1 nghìn vụ, 19,4 nghìn đối tượng).

Về kiểm soát tiền chất, Bộ Công thương, Bộ Y tế cho biết đã quản lý chặt chẽ hơn việc cấp giấy phép xuất, nhập khẩu tiền chất. Bộ Y tế đang sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần. Việc xử lý về tố tụng cũng được xem đã quyết liệt hơn với 95% số vụ và 94% đối tượng được đưa xét xử trước tòa (năm 2008, CQĐT kết thúc điều tra 10,7 nghìn vụ, 14,2 nghìn bị can).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đưa ra con số: Toàn quốc hiện đang quản lý, cai nghiện hơn 45 nghìn người. Mặc dù cho rằng số người cai nghiện tự nguyện ngày càng nhiều so với số cai bắt buộc nhưng Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân cũng thừa nhận: Tại các trung tâm cai nghiện, số học viên có HIV, học viên mắc bệnh lao, các bệnh xã hội ngày càng chiếm tỷ lệ cao…

Đáng chú ý, phát biểu của đại diện đoàn TP Hồ Chí Minh đi thẳng thực tế: Mại dâm có xu hướng trẻ hóa, xuất hiện nhiều hơn gái mại dâm là trẻ vị thành niên trong khi "tỷ lệ gái mại dâm "có học, có nghề" đang tăng dần"…

Phải bắt đầu từ môi trường văn hóa

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn sau khi thừa nhận tỷ lệ người nghiện ma túy, gái mại dâm, tình hình HIV/AIDS trong thanh, thiếu niên, trong đó có học sinh, sinh viên "đáng lo ngại", đều thừa nhận: Phải xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo nói, việc truy quét thực ra chỉ cắt phần ngọn, quan trọng phải có môi trường tốt cho học sinh, sinh viên, nhất là việc quản lý sinh viên thuê nhà trọ.

Mặt trận Tổ quốc, Hội phụ nữ cũng dẫn chứng bằng các thông số ở một số địa phương là "chúng tôi có tham gia cùng chính quyền quản lý, truy quét" song: Muốn xóa tận gốc phải xóa bỏ những yếu kém về kinh tế, văn hóa, lối sống tại các cụm dân nghèo bởi "những khu nhà ổ chuột, đói nghèo là mầm bệnh tệ nạn".

Bộ trưởng Kim Ngân thừa nhận: Có nơi, chính quyền địa phương vẫn làm ngơ với tệ mại dâm để hút khách du lịch.

Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh cho biết, sẽ hoàn thành xây dựng và triển khai chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015, định hướng 2020.

Sẽ mở đợt cao điểm phòng, chống ma túy vào cuối quý II, đầu quý III năm 2009, đồng thời tùy địa phương để chỉ đạo tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, tập trung vào tuyến, địa bàn trọng điểm, đấu tranh triệt phá các đường dây, tụ điểm mua bán, vận chuyển ma túy lớn…