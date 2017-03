Dùng giấy tờ giả để cầm đồ

Sau một thời gian tạm giữ để điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Q. Gò Vấp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trương Văn Năm (tự Nam, SN 1992, ngụ Thanh Hóa) về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Trương Văn Năm

Khoảng tháng 8-2012, Năm gặp một thanh niên tên Trung (chưa rõ lai lịch) tại cầu vượt Tân Thới Hiệp, Q12. Trung rủ Năm tham gia tiêu thụ xe máy do người khác phạm tội mà có. Kế hoạch bài bản của Trung là Năm sẽ nhận xe máy và giấy đăng ký xe máy giả do hắn cung cấp, sau đó mang đi cầm xe lấy tiền. Để thực hiện phi vụ này, Trung yêu cầu Năm đưa một tấm hình 3x4cm để hắn làm giả giấy chứng minh nhân dân dùng vào việc mang xe đi cầm. Khoảng 14 giờ ngày 28-9-2012, Trung đưa cho Năm giấy CMND giả được làm hoàn chỉnh mang tên Hoàng Bình Minh (SN 1992, ngụ P14Q.GV) cùng chiếc xe máy Yamaha Exciter (số máy 5P71-018678, số khung 5P710AY-018679) BS: 54V7-8307 và giấy đăng ký xe. Cả hai cùng đến tiệm cầm đồ Minh Ngọc (P16Q.GV). Trung đứng ngoài chờ, còn Năm sử dụng giấy tờ giả để cầm chiếc xe này với giá 22 triệu đồng. Quay trở ra, Năm được Trung chia 5,5 triệu đồng.

Cũng với thủ đoạn như trên, ngày 9-10-2012, Năm đã cầm xe máy hiệu Honda Air Blade (số máy JF18E-5234507, số khung JF18088Y-632075) cùng với giấy đăng ký xe BS: 54V3-7767 mang tên Hoàng Bình Minh tại tiệm Minh Ngọc. Nhận được 20 triệu đồng, Trung chia cho Năm 3,5 triệu đồng. 13 ngày sau, Năm tiếp tục dẫn xe máy Honda Air Blade (số máy NC110APF-0077867, số khung NC110AP-0077867) BS: 59V1-55061 đến tiệm cầm đồ Minh Ngọc để cầm xe. Sau khi nhận đầy đủ giấy tờ, chủ tiệm đã đưa cho Năm 35 triệu đồng. Lần này, Trung cho Năm 5,5 triệu đồng nữa.

Trong một lần khác, anh Nguyễn Gia Nghĩa - chủ tiệm cầm đồ Minh Ngọc còn nhận cầm chiếc xe máy Yamaha Jupiter (số máy 2S01-19991, số khung 2S0106Y-019991) BS: 54V7-8037, có giấy đăng ký xe mang tên Nguyễn Hoài Linh (chưa rõ lai lịch). Sau khi xem xét kỹ hồ sơ các vụ cầm xe, anh Nghĩa nghi ngờ bốn giấy đăng ký xe nêu trên là giả, nên đi tìm Năm để hỏi cho ra lẽ. 5 giờ ngày 24-10-2012, thấy Năm đang lang thang gần nhà mình, anh Nghĩa giữ lại và trình báo vụ việc với Công an P16. Cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ tang vật.

Tại cơ quan điều tra Công an quận Gò Vấp, Năm đã khai nhận mọi hành vi. Kết quả xác minh tại Đội CSGT CAQ Gò Vấp cho thấy bốn chiếc xe trên không phải do Hoàng Bình Minh và Nguyễn Hoài Linh đứng tên chủ sở hữu. Lực lượng điều tra tiếp tục làm rõ, xác định được chủ sở hữu thật sự của chiếc Air Blade mang BS giả: 59V1-55061 (BS thật: 59G1-032.48) là anh Trần Chí Hùng (SN 1984, ngụ Q12). Theo lời khai của Hùng, ngày 14-10, Hùng cho em ruột mượn xe đi chơi thì bị mất trộm tại khách sạn Hoàng Yến Nhi (P14Q.GV). Vụ việc này đã được trình báo tại Công an P14Q.GV.

Sau đó không lâu, Công an quận Gò Vấp tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Long Hải (SN 1983, ngụ quận Bình Thạnh) cũng về hai tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. 18 giờ ngày 11-11-2012, Trần Thanh Hoàng (SN 1973, ngụ An Giang) giao cho Hải một chiếc xe máy hiệu Air Blade BS: 51V9-003.69 cùng giấy chứng nhận và CMND dán hình Hải, nhưng lại mang tên Trần Anh Vũ (SN 1992, ngụ P8Q.GV). Theo chỉ đạo của Hoàng, Hải đã mang xe đến tiệm cầm đồ Phú Hữu (P1Q.Gò Vấp) và đưa ra mức giá 25 triệu đồng. Khi kiểm tra giấy tờ, chủ tiệm phát hiện giấy CMND giả nên gọi báo công an. Hải khai: trước đó, Hoàng gặp y và đề nghị làm giả giấy tờ để mang đi cầm. Nếu thuận lợi, Hoàng sẽ cho y 1 triệu đồng tiêu xài. Bản thân Hải cũng biết chiếc xe trên là xe gian, nhưng vẫn đồng ý. Khi Hải đến tiệm cầm đồ và bị phát hiện, Hoàng đã nhanh chân điều khiển xe máy BS: 38F2-4700 của y tẩu thoát.

Các tiệm cầm đồ cần cảnh giác với những thủ đoạn trên, phải kiểm tra kỹ giấy tờ trước khi đưa tiền để tránh sập bẫy của bọn lừa đảo. Hiện Công an Q. Gò Vấp đang tiếp tục điều tra làm rõ những chiếc xe còn lại. Ai là chủ sở hữu của xe máy có số khung, số máy như trên, hãy liên hệ Đội CSĐTTP về TTXH Công an Q. Gò Vấp để cung cấp thông tin.

