Dùng giấy tờ giả lừa tiền tiệm cầm đồ

Trước đó, tại địa bàn phường An Phú (thị xã Thuận An) thường xuất hiện một nhóm người chuyên dùng các giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy phép lái xe và chứng minh nhân dân cầm cố tại các tiệm cầm đồ. Khi cầm cố, các đối tượng luôn miệng than phiền do cần tiền gấp nên phải cầm giấy tờ với giá 1 triệu đồng.

Cuối tháng 1-2015, các “hiệp sĩ” trong Câu lạc bộ Phòng, chống tội phạm cùng lực lượng Công an phường An Phú trên đường tuần tra đã phát hiện năm nghi can đi trên ba xe máy có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm rõ. Tại cơ quan công an, các nghi can gồm Ngô Văn Kết, Nguyễn Trường An, Cao Tấn Lấm, Phạm Văn Bé Bảy và Trần Tuấn Thanh đã thừa nhận hành vi tội phạm.

Cụ thể với thủ đoạn trên chúng đã cầm được 21 bộ hồ sơ giả tại 21 tiệm cầm đồ ở Bà Rịa-Vũng Tàu chiếm đoạt hàng chục triệu đồng. Các chủ tiệm cầm đồ bị lừa cho biết đã dùng máy soi để phân biệt giấy tờ giả, thật nhưng không phân biệt được vì giấy tờ làm giả rất tinh vi.

VĂN NGỌC