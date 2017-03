Dựng kịch bản làm ăn để đe dọa bắt nộp 500 triệu đồng

Vụ việc bắt đầu từ trước đó, vào ngày 2/6, Phòng PC45 - Công an TP Hà Nội nhận được đơn trình báo của chị Hà về vụ việc trên... Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định đây là vụ án rất nghiêm trọng, các đối tượng phạm tội có tổ chức và hết sức manh động, cơ quan Công an đã tập trung lực lượng, tổ chức rà soát nhân chứng hiện trường để truy xét.

Ngày 3/6, Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với: Nguyễn Tuấn Anh; Nguyễn Đức Thắng (33 tuổi), Phạm Quang Huy (25 tuổi), cùng trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân (Huy là nhân viên tư vấn Công ty CP Đầu tư và Thương mại Tín Lộc).



Các đối tượng trong vụ án.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình: Vào ngày 29/3, Công ty Tín Lộc do Tuấn Anh làm Giám đốc có thỏa thuận với Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Kim Phú do chị Phan Thị Thu Hà làm Giám đốc mở một tài khoản có giá trị 10.000 USD để giao dịch vàng tại Công ty FX Haven Terminal Esteem Financial Capital Inc (viết tắt là Công ty FX Haven, có trụ sở tại Hong Kong, Trung Quốc), số tiền này là của khách hàng Nguyễn Văn Tuấn quê ở tỉnh Hưng Yên chuyển cho Nguyễn Tuấn Anh.

Sau khi giao dịch mua - bán vàng qua mạng, Nguyễn Văn Tuấn lãi được 1.400 USD và nộp thêm vào 9.000 USD tăng giá trị tài khoản lên 20.400 USD để tiếp tục kinh doanh. Theo quy định của Công ty FX Haven, khi khách hàng có tài khoản từ 20.001 USD đến 30.000 USD thì phải giao dịch ít nhất 10 lot/1lần (1 lot = 83,33 lượng vàng). Tuy nhiên, do quá trình giao dịch, Nguyễn Văn Tuấn đã thực hiện 3 lệnh = 8 lot (hai lệnh có giá trị 2 lot và một lệnh có giá trị 04 lot), vì vậy không đúng quy trình nên bị Công ty FX Haven khóa tài khoản không cho cắt lệnh để chuyển tiền lãi về tài khoản.

Chị Hà đại diện cho Công ty FX Haven trả lại toàn bộ số tiền có trong tài khoản cho Tuấn Anh để Tuấn Anh trả cho Nguyễn Văn Tuấn, đồng thời hủy tài khoản giao dịch trên. Song Nguyễn Văn Tuấn không đồng ý và đòi tiền lãi từ phía công ty của Tuấn Anh.

Cuối tháng 5, Tuấn Anh đã nhờ chị Trần Thị Hồng Na (31 tuổi), trú tại phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội (là nhân viên của Công ty Tín Lộc) mua chiếc sim điện thoại số 0946694127 rồi hướng dẫn chị Na xưng là Thu Hương gọi điện cho chị Hà đề nghị hợp tác kinh doanh. Tin là thật, ngày 30/5, chị Hà đi máy bay ra Hà Nội và được "Thu Hương" hẹn gặp tại quán cafe số 340 đường Giải Phóng (Hà Nội) để bàn chuyện hợp tác kinh doanh.

Thời điểm này, Tuấn Anh đã nói với Huy nhờ Huy đóng giả là Nguyễn Văn Tuấn và nhờ em gái y là Nguyễn Thu Hương đóng giả là đối tác ký hợp đồng với chị Hà rồi gọi điện cho em rể là Thắng (chồng của Hương) đến, đồng thời Thắng gọi tiếp cho Đào Văn Trường và các đối tượng Hà, Hiếu, Dũng (chưa xác định nhân thân), nhờ ra quán cafe đòi tiền của chị Hà.

Khoảng 14h, chị Hà đi một mình đến quán cafe. Tại đây, bọn chúng đã chửi bới bắt chị Hà phải nộp tiền, khi chị Hà không đồng ý, Thắng hắt cốc nước vào mặt chị Hà và cùng nhóm đối tượng liên tiếp đe dọa...

Do chỉ có một mình nên chị Hà buộc phải đồng ý và gọi điện cho em gái là Phan Thị Diệu Thơ chuyển số tiền 201.486.000đ vào tài khoản 11521850611019 của Nguyễn Tuấn Anh mở tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Ba Đình - Hà Nội, nhưng Tuấn Anh chưa đồng ý, y cùng đồng bọn tiếp tục đe dọa chị Hà bắt chị Hà phải chuyển tiếp số tiền 300.000.000đ vào tài khoản cho y.

Đến gần 18h ngày 30/5, khi Tuấn Anh kiểm tra trong tài khoản xác định đã nhận được số tiền trên chúng mới cho chị Hà rời khỏi quán cafe.



Theo Hiền Thanh - Thu Hòa (CAND)