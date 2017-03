Dựng kịch để cướp, hiếp

Theo công an, các bị can dùng một sim điện thoại gọi vào số điện thoại của em Nguyễn Đình T. rồi nói nhầm máy. Sau đó, các bị can mạo danh một cô gái, nhắn làm quen, rủ T. về nhà chơi. Thấy “bạn gái” mời nhiệt tình, T. điều khiển xe máy tới điểm hẹn thì bị cả nhóm dùng dao khống chế, cướp chiếc xe máy và ĐTDĐ của T. mang bán lấy tiền.

Sau vụ cướp này, các bị can sử dụng sim điện thoại của em T. làm quen với cô gái tên D. rồi rủ đi sinh nhật để thực hiện hành vi đồi bại, cướp ĐTDĐ của D.

Nhận tố giác của các bị hại, công an huyện đã lập chuyên án và bắt khẩn cấp các bị can nêu trên và tiếp tục làm rõ hành vi hiếp dâm của họ.

HC