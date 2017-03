Dũng “kiều” chối tội đánh bạc

Ngày 21-2, TAND TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 12 bị cáo do Ngô Tiến Dũng (tức Dũng “kiều”) cầm đầu. Đây là lần thứ ba tòa mở phiên xử vụ án này (năm 2007, tòa từng hai lần mở phiên xử vào tháng 5 và tháng 10 nhưng đều phải tạm hoãn vì nhiều lý do khác nhau).

Cá độ hơn 160 tỷ đồng

Cuối năm 1987, Dũng “kiều” (sinh năm 1961) bị Công an TP Thái Nguyên bắt tạm giam bốn tháng về tội trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa và bị giam cùng 12 can phạm khác. Khi bị một can phạm ăn cắp hộp thịt của mình, Dũng và một số tên đã hành hung người này làm nạn nhân chết. Tháng 3-1988, trong khi chờ tòa xét xử, Dũng đã vượt biên trốn khỏi Việt Nam, lưu lạc qua Hà Lan rồi đến Canada và được chính phủ nước này chấp thuận cho cư trú. Năm 2002, Dũng được nhập quốc tịch Canada, thay đổi lý lịch, lấy tên của người bạn cùng vượt biên đã chết là Lai Thành Hữu.

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, trong năm tháng (từ tháng 10-2004 đến tháng 3-2005), Dũng “kiều” đã hơn 30 lần nhập cảnh vào Việt Nam rồi móc nối với Công ty Singgebet 3 Hồng Kông và một số nhân vật khác tổ chức đường dây cá độ bóng đá với các đối tượng ở nước ngoài qua mạng Internet. Theo cơ quan tố tụng, đây là đường dây cá độ và tổ chức cá độ bóng đá quốc tế quy mô rất lớn với mạng lưới chân rết ở khắp cả nước, thu hút một lượng lớn con bạc tham gia, đặc biệt tại Hà Nội, Hải Phòng và TP.HCM. Chỉ riêng tiền cá độ qua bảng kê của một nhánh mà Dũng “kiều” tham gia, số tiền đã lên tới hơn 10 triệu USD (hơn 160 tỷ đồng), trong đó Dũng được hưởng lợi hơn bốn tỷ đồng...

Chỉ tổ chức, không đánh bạc?

Từ cuối tháng 3-2005, Dũng “kiều” đã cùng với một bị cáo khác tên Nguyễn Ngọc Quang chơi cá độ bóng đá với Công ty Singgebet 3 Hồng Kông thông qua tài khoản của Dũng, Dũng được hưởng 10%. Dũng khai khi bị bắt giam, Dũng đã xin được miễn tội đánh bạc nhưng cơ quan điều tra giải thích do “Dũng được hưởng 10% nên đã phạm tội”.

Tại phiên tòa, Dũng “kiều” thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc nhưng khăng khăng chối tội đánh bạc. Dũng lập luận: “Bị cáo nhập cảnh vào Hồng Kông với quốc tịch Canada và đánh bạc qua mạng Singgebet 3. Ở Việt Nam, bị cáo chỉ đánh bạc ở casino nên không phạm tội này”.

Về chuyện này, hội đồng xét xử giải thích rõ: Theo Điều 6 Bộ luật Hình sự, công dân Việt Nam phạm tội ở ngoài lãnh thổ Việt Nam vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam nên việc khởi tố, truy tố Dũng về hành vi đánh bạc là hoàn toàn đúng pháp luật.

Tuy nhiên, trao đổi bên lề phiên xử, một luật sư cho biết việc Dũng “kiều” có phạm tội đánh bạc hay không đang là vấn đề gây tranh cãi. Trên thực tế, Dũng “kiều” hiện đang mang quốc tịch Canada. Việt Nam mới cho phép người nước ngoài đánh bạc tại casino và Dũng có thể đánh bạc tại đây. Vậy việc Dũng sử dụng máy tính đánh bạc qua Internet có phạm tội hay không thì vẫn còn phải bàn.

Ngày mai, tòa sẽ tuyên án. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về kết quả phiên xử.