Dựng lại hiện trường vụ anh Tiên bị chém

Theo tường trình của anh Tiên, khoảng 5g ngày 27-6, trong lúc đang đứng tại lò bánh mì của gia đình (khu phố Bình Đường 3, P.An Bình, thị xã Dĩ An) thì anh Tiên bất ngờ bị một thanh niên xông vào chém. Đối tượng chém anh là Tuấn “chó”, mặc áo xanh. Sau khi chém xong, Tuấn “chó” leo lên xe máy của một người chờ sẵn tẩu thoát.

Lúc này, đối diện lò bánh mì còn có hai thanh niên lạ mặt khác. Cơ quan điều tra đo vết thương trên người anh Tiên và cho một người khác dựng lại động tác chém anh Tiên, đồng thời xác định vị trí anh Tiên té ngã, vị trí đối tượng đi xe máy đứng chờ. Hiện cơ quan điều tra đã xác định được hung thủ đi với Tuấn “chó” đến chém anh Tiên và đang lên phương án truy bắt.

Ngày 4-7, anh Nguyễn Tăng Tiên đã làm thủ tục xuất viện về nhà. Trung tá Hà Tấn Danh, trưởng bệnh xá Công an tỉnh Bình Dương, cho hay: “Sức khỏe của anh Tiên hồi phục rất nhanh. Do vết thương chủ yếu là phần mềm nên có nhiều khả năng anh Tiên sẽ đi lại bình thường trước thời gian ba tháng”. Thượng tá Nguyễn Hoàng Thao, phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cũng đến nhà riêng động viên anh Tiên, mong anh sớm khỏe, yên tâm làm ăn, góp phần giữ gìn trật tự địa phương.

Theo ANH THOA (TTO)