Dựng lại hiện trường vụ nhà báo bị đốt

Ngày 25-9, bà Trần Thúy Nga (chị bà Trần Thúy Liễu, vợ nhà báo Hoàng Hùng) xác nhận cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đã đến nhà của cố nhà báo Hoàng Hùng (phường 6, TP Tân An, Long An) phục dựng lại hiện trường vụ án nhà báo này bị đốt.

Theo bà Nga, trong buổi dựng lại hiện trường ngày 20-9, bà Liễu đã được đưa tới bằng xe đặc chủng. Tại đây, công an đưa bà Liễu lên căn phòng trên lầu một (nơi cố nhà báo Hoàng Hùng ngủ trước đó) để thực hiện lại một số hành động cơ bản nhằm so sánh với lời khai của bà sau khi ra đầu thú. Thời gian buổi phục dựng lại hiện trường khoảng 30 phút. Trong buổi dựng lại hiện trường này không có ông Nguyễn Văn Sữa (anh rể bà Liễu), người được cho là nhân chứng quan trọng (có mặt tại hiện trường lúc nhà báo Hoàng Hùng bị cháy). TX