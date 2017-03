Dựng lại hiện trường vụ truy sát bằng súng ở đại lộ Đông Tây

Tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc

Trong suốt buổi thực nghiệm hiện trường vụ thanh toán, nhiều người dân chứng kiến một nhóm thanh niên khắp người xăm trổ đầy rồng - phụng đứng theo dõi rất chặt diễn biến vụ việc. Một nguồn tin từ công an cho biết nhóm này nhiều khả năng là anh em trong băng của Hoàng và Hòa. Sau khi Hoàng, Hòa bị bắt, nhiều thông tin cho hay có một nhóm người ráo riết truy tìm tung tích của Bu và Nguyễn Tín Trung. Nhóm truy tìm đã tung tin chỉ cần gặp là sẽ “xử đẹp”. Nguồn tin cũng nói Nghiêm Viết Hòa là đối tượng đang bị Công an TP Hải Phòng truy bắt vì có liên quan tới một vụ dùng súng thanh toán nhau. Hiện công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc.