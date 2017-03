Dùng lựu đạn đe dọa cảnh sát

Công an tỉnh Quảng Trị đang tạm giữ hình sự Trần Anh Tuấn (31 tuổi) và Lê Thành Luân (32 tuổi) đều trú tại TP Vinh, Nghệ An, đồng thời mở rộng điều tra vụ án vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy, ngoại tệ với số lượng rất lớn liên quan đến hai thanh niên này.

Ngôi nhà của Tuấn ở thành phố Vinh (Nghệ An), nơi cảnh sát phát hiện cất giấu số lượng lớn ma túy. Ảnh: Nguyên Khoa.

Trước đó ngày 25/2, tổ tuần tra kiểm soát giao thông công an tỉnh Quảng Trị phát hiện ôtô 4 chỗ ngồi có biểu hiện nghi vấn liền yêu cầu tài xế dừng kiểm tra. Không chấp hành, hai người đàn ông trên xe rút súng ngắn và lựu đạn ra dọa nổ rồi bỏ chạy. Cảnh sát nhanh chóng truy bắt chiếc xe cùng 2 thanh niên.

Khám xét nhanh chiếc xe, cảnh sát thu được một kg ma túy dạng đá, 152.000 USD và một số đồ nghề sử dụng ma túy đá. Chiều 27/2, công an Quảng Trị phối hợp với công an Nghệ An khám xét nhà ở của tên Tuấn Anh ở thành phố Vinh và phát hiện thêm hơn 13.000 viên thuốc lắc, 4 kg ma túy đá cùng một số tang vật liên quan.

Theo Nguyên Khoa (VNE)