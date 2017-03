Dùng lựu đạn, thuốc nổ dọa giết cả nhà

Ngày 9/2, Công an quận Ba Đình, Hà Nội phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ vụ đe dọa giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.



Cơ quan công an đã bắt giữ Phan Huy Toàn (SN 1970, trú tại ngách 158/177 Ngọc Hà, quận Ba Đình) là hung thủ vụ án.



Theo hồ sơ điều tra ban đầu, Toàn là đối tượng đang thi hành án 8 năm tù giam. Nhưng do mắc bệnh hiểm nghèo, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án đối tượng này.



Do mâu thuẫn từ việc gia đình bán đất không chia tiền cho Toàn, hồi 0h ngày 9/2, Toàn dùng súng và lựu đạn, thuốc nổ đe dọa giết mọi người trong gia đình.



Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Công an quận Hoàn Kiếm đã ngăn chặn kịp thời, thu 1 khẩu súng tự tạo, 1 quả lựu đạn, 1 viên đạn, 2 thỏi thuốc nổ và dây chập điện.



Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.



Theo Phúc Hưng (VTC News)