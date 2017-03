Dùng mã tấu chém Công an xã

Thấy Công an tới can thiệp và yêu cầu giao nộp hung khí, Toàn đã vung mã tấu chém anh Son - Phó trưởng Công an xã - gây thương tích.

Ngày 2/2, Thượng tá Phạm Bảy - Phó Trưởng Công an huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Lê Minh Toàn (21 tuổi), trú ở thôn Phú Hiệp 1, xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa về tội cố ý gây thương tích. Vụ án xảy ra vào khoảng 19h30' ngày 24/1, nhận được thông tin hai nhóm thanh niên đang xô xát, ẩu đả lẫn nhau gây rối trật tự cộng cộng ở khu dân cư Phú Thọ 1, một tổ công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở do anh Nguyễn Thanh Son (52 tuổi), Phó trưởng Công an xã Hòa Hiệp Trung trực tiếp chỉ đạo đến hiện trường. Phát hiện Toàn đang cầm trên tay cây mã tấu là loại hung khí nguy hiểm, anh Son cùng tổ công tác bước vào can thiệp để ngăn chặn hậu quả xấu có thể xảy ra, đồng thời yêu cầu Toàn giao nộp hung khí. Thế nhưng đối tượng này đã vung mã tấu chém anh Son gây thương tích ở tay trái và vùng cằm. Hành vi của Lê Minh Toàn đã đủ yếu tố cấu thành tội danh cố ý gây thương tích với tình tiết tăng nặng vì cản trở người thi hành công vụ.



Theo H.T (CAND)