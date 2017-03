Dùng mã tấu điên loạn chém người

Ngày 30-12-2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Bồng đã bắt khẩn cấp nhóm côn đồ này.

Rượu vào giở thói côn đồ

Lúc 17h, ngày 5-11-2010, anh Ngô Hồng Siêng đang sửa điện tại nhà ở Đội 9, thôn Bình Trung, xã Trà Bình (Trà Bồng) thì bất ngờ có 2 đối tượng lạ mặt ngà ngà men rượu đi trên một xe máy lao thẳng tới thách thức "muốn tao tông không", vừa dứt câu bọn chúng rồ ga chạy tiếp. Khoảng 15 phút sau, chúng quay lại ngang nhiên lấy xe máy của anh Siêng đang dựng trước sân nhà nổ máy chạy theo hướng Trà Bồng - Bình Mỹ (Bình Sơn). Sự việc diễn ra rất nhanh và táo tợn, anh Siêng không kịp trở tay.

Hai đối tượng Hồng và Chiến

Tưởng bọn chúng trộm xe tẩu thoát, anh Siêng chuẩn bị đi báo Công an thì thấy chúng quay lại, dùng gạch, đá, cây đập nát chiếc xe của anh rồi la ó khiêu khích.

Thấy sự việc quá bất bình, anh Phan Ngọc Quang, sống gần khu vực huy động người dân trong thôn ra can ngăn, bọn chúng lên xe bỏ đi theo hướng về Bình Mỹ (Bình Sơn).

Chưa đầy 30 phút sau, 2 đối tượng lạ mặt kéo theo 5 đồng bọn, chạy xe máy rú ga ầm ầm, kẹp theo mã tấu, gậy sắt, gậy gỗ, dao... quay lại Đội 9, thôn Bình Trung tìm anh Quang. Chưa kịp hiểu sự vụ, anh Quang vừa bước ra khỏi nhà thì bị chúng xông tới chém tới tấp, khiến anh gục ngã ngay trên đường.

Cùng lúc đó, thấy 2 người đi đường theo hướng Bình Sơn - Trà Bồng, nhóm côn đồ tiếp tục chặn lại, vô cớ đánh cả họ, gây thương tích nặng.

Chiếc xe máy của anh Siêng bị nhóm của Hồng và Chiến đập phá

Cuộc "đại náo" của nhóm côn đồ vẫn chưa dừng lại ở đó. Thấy anh Siêng cùng một người thân đang đi trên đường, chúng vây đánh, chém giữa "thanh thiên bạch nhật". Cuộc rượt đuổi chạy tán loạn, vì bị chém nhiều nhát đau đớn, anh Siêng phải trốn trong buồng vệ sinh của nhà hàng xóm nhưng chúng vẫn không tha, dùng mã tấu chém nát cửa buồng, lôi anh Siêng ra tiếp tục đánh, nhục mạ... rồi lên xe tẩu thoát.

Lời xám hối quen thuộc của những kẻ côn đồ

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Bình Sơn phối hợp Công an các xã vùng giáp ranh đến hiện trường vụ án. Tổ chức đưa nạn nhân đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện huyện Trà Bồng. Các điều tra viên tiến hành thu thập dấu vết vụ án, mở rộng địa bàn xác minh, điều tra. Đến ngày 30-12-2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Bồng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trần Văn Hồng (SN 1986), Phan Thanh Chiến (SN 1989), đều trú tại xã Bình Mỹ (Bình Sơn) về hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Hồng và Chiến là 2 đối tượng chủ chốt cầm đầu trong vụ án. Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Hồng và Chiến thành khẩn nhận tất cả tội lỗi do mình cùng đồng bọn gây nên. Chiến xám hối: Em và mấy ảnh chẳng có thù oán gì với nhau cả, nhưng do tật em uống rượu vào là không kiềm chế được. Em biết việc làm của mình là sai trái hoàn toàn.

Chỉ vì cái tật khó sửa mà Chiến cùng đồng bọn đã làm tổn hại đến nhiều người, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống gia đình và xã hội của họ. Đúng là lời xám hối quá quen của những gã côn đồ!

Theo Trần Văn (ANTĐ)