Dựng “màn kịch” bị cướp

Những người dân này dừng xe lại và lay gọi người thanh niên trên và qua giọng nói hoảng sợ, người thanh niên kể lại mình vừa bị cướp hết tài sản và bị đánh đập đến nỗi ngất lịm. Ngay sau đó người dân đã gọi điện cho CS 113 đến đưa người thanh niên trên vào CAP Mai Dịch làm sáng tỏ vụ việc. Tại CAP Mai Dịch, người thanh niên được làm rõ là Cao Văn Tuân (SN 1984) hiện đang làm nhân viên bảo vệ tại quán karaoke Las Vegas trên đường Lê Đức Thọ thuộc huyện Từ Liêm.

Tường trình ban đầu với cơ quan công an, Tuân cho biết sau khi hết ca làm việc tại quán karaoke, Tuân được phát lương với số tiền 3 triệu đồng. Trên đường trở về nhà trọ tại phường Mai Dịch thì Tuân bị một số đối tượng đi trên xe máy phóng với tốc độ cao lao đến hành hung rồi cướp đi 3 triệu đồng. Bản thân Tuân bị bọn chúng đánh gục ngã.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, CAP Mai Dịch đã phối hợp cùng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Cầu Giấy khẩn trương điều tra. Trong quá trình rà soát lại bản tường trình của người bị hại cũng như kiểm tra thực tế, cơ quan công an nhận thấy có nhiều dấu hiệu nghi vấn và mâu thuẫn. Theo lời Tuân khai thì Tuân bị 4 đối tượng lao vào hành hung và đánh ngất lịm trước khi bọn chúng lấy đi 3 triệu đồng. Mặc dù vậy kiểm tra sơ bộ Tuân, cơ quan công an không phát hiện bất cứ một vết thương nào trên người của bị hại.

Nhận định rất có thể Tuân đã dựng lên một “vở kịch” nhằm che giấu lý do thật nào đấy về vụ việc, cơ quan công an tiếp tục xác minh nhân thân của Tuân thì được biết trước đây Tuân có vay của chị Nguyễn Thị Giang, ở phường Quan Hoa số tiền 10 triệu đồng. Sau những lần chị Giang yêu cầu Tuân trả tiền thì Tuân hứa khi lĩnh lương sẽ trả dần. Trước nghi vấn trên, cơ quan điều tra vừa động viên và phân tích cho Tuân hiểu những chứng cứ vô lý về vụ cướp mà anh ta trình báo. Trước những lý lẽ và chứng cứ thuyết phục từ phía cơ quan công an, Cao Văn Tuân buộc phải thừa nhận bản thân sau khi nhận 3 triệu tiền lương trên đường đi về bị đánh rơi. Sợ không trả được nợ đúng hẹn Tuân liền nghĩ ra câu chuyện bị cướp.

Theo Hoàng Phong (ANTĐ)