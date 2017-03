Dựng màn kịch sát hại vợ vì mâu thuẫn cá nhân

Song dù tinh vi đến mấy, ông Đường vẫn không tránh khỏi những sai sót... Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Yên Bình (Yên Bái) đã lật tẩy màn kịch vụng về của người chồng tàn ác, đưa sự thật ra ánh sáng. Liên quan đến vụ án trên, ngày 1/2, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đường về hành vi giết người.

19h ngày 25/1, ông Vũ Văn Đường hớt hải tìm đến Công an huyện Yên Bình tố cáo việc vợ ông là bà Phạm Thị Bút, trên đường về nhà đã bị một đối tượng là nam giới dùng hung khí tấn công, cướp đi 1 đôi hoa tai và một sợi dây chuyền vàng 2 chỉ… Bà Bút hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái, trong tình trạng nguy kịch. Nhận tin báo, Công an huyện Yên Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của thuộc Công an tỉnh Yên Bái gồm Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 45) và Phòng kỹ thuật hình sự đã có mặt tại hiện trường. Địa điểm xảy ra vụ án là khu đường dân sinh, cách nhà nạn nhân Bút khoảng vài trăm mét, quá trình khám xét Công an huyện Yên Bình thu giữ 1 chiếc khuyên tai, 1 chiếc áo bịt mặt và chiếc gậy là hung khí gây án cùng một đôi găng tay…Các vật chứng này bị ném rải rác vào các bụi rậm, cách xa hiện trường rất xa. Hai nhân chứng đầu tiên cũng là hàng xóm của bà Bút cho cơ quan điều tra biết: Khi họ đang ở nhà thì nghe thấy tiếng động lạ như tiếng đánh nhau ở bên ngoài. Một lúc sau, họ chạy ra thì thấy bà Bút nằm bất động trên đường. Quá hoảng loạn, một người lay gọi bà Bút, người còn lại chạy đi tìm ông Đường. Lúc này, ông Đường đang hỳ hục ở trong vườn vội vàng cùng mọi người đưa bà Bút vào trong nhà rồi đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái cấp cứu. Quá trình thu thập tài liệu, ông Đường cung cấp cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Yên Bình và Phòng PC 45 Công an tỉnh Yên Bái khá nhiều thông tin: Theo đó, trong lúc tỉnh lại, bà Bút có kể lại rằng trên đường đi về nhà, bà bị một đối tượng lao vào bóp cổ rồi dùng gậy đánh vào đầu, cướp đi một sợi dây chuyền vàng 2 chỉ… Đối tượng Đường tại cơ quan điều tra Cùng với việc rà soát, thu thập tài liệu phá án, một tổ công tác của Công an huyện Yên Bình phối hợp với Phòng PC 45 Công an tỉnh Yên Bái thường xuyên túc trực bên giường bệnh của nạn nhân Bút. Sau khi sơ cứu, rạng sáng 26/1 bà Bút tỉnh lại cho biết bà không mang theo sợi dây chuyền vàng 2 chỉ như lời khai của ông Đường tại cơ quan điều tra. Trên đường đi chợ về, trong túi áo bà có hơn 2 triệu đồng, số tiền này hiện vẫn còn nguyên. Về chiếc khuyên tai, ông Bút khai bị cướp, 1 chiếc rơi ở hiện trường vụ án (cơ quan điều tra đã thu giữ), 1 chiếc bà đã đưa cho ông Đường cất giữ khi được đưa vào trong nhà. Những mâu thuẫn trong lời khai của ông Đường khiến các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Yên Bình và Phòng PC 45 Công an tỉnh Yên Bái đặt câu hỏi nghi vấn và họ tập trung xác minh. Cùng với việc dựng nhân thân của đối tượng nghi vấn, các trinh sát đã cho bà Bút nhận diện chiếc áo thu giữ tại hiện trường, bà Bút khẳng định đó là chiếc áo của ông Đường vẫn thường sử dụng…Đến lúc này, biết không thể chối cãi, ông Đường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai của ông Đường tại cơ quan điều tra thì trong cuộc sống gia đình, bà Bút là người quản lý về kinh tế… bà lại hay mắng nhiếc chồng khiến ông Đường vô cùng tức tối. Ông Đường muốn dạy cho vợ một bài học, nhưng không dám công khai nên suốt một tháng qua, ông luẩn quẩn với ý nghĩ phải sát hại bà Bút bằng mọi cách. Tối 25/1, ông Đường quyết định hành động. Trước đó, ông Đường gọi điện thoại cho bà Bút hỏi vợ mấy giờ sẽ về đến nhà. Khi biết chính xác thời gian, ông Đường trùm một chiếc áo cũ lên đầu, đội nón, mặc áo mưa, đi ủng, đeo găng tay, cầm theo một đoạn gậy gỗ đứng đợi vợ trên đường. Khi nhìn thấy bà Bút về gần đến nhà, ông Đường từ chỗ nấp xông ra dùng gậy vụt liên tiếp nhiều nhát vào đầu và dùng tay bóp cổ bà Bút nhằm cướp đi mạng sống của vợ. Sau 24 giờ gây án, vụ án đã được Công an huyện Yên Bình làm sáng tỏ, thu giữ vật chứng ông Đường cất giấu. Theo NLĐO