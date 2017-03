Dựng màn kịch “thôi miên” để lừa người thân lấy tiền trả nợ

Theo hồ sơ vụ việc: Chiều ngày 1/12/2011, Công an phường Hòa Hiệp Nam (Liên Chiểu, Đà Nẵng) nhận tin báo từ người dân ở tổ 14 cho biết: Ông L.T.C. (SN 1960, trú cùng tổ) vừa bị hai phụ nữ lạ thôi miên, lấy đi 4,83 cây vàng cùng 200USD. Ngay sau nhận được tin báo, lãnh đạo Công an phường Hòa Hiệp Nam đã cử cán bộ xuống nhà ông C. để lấy lời khai và xem xét điều tra hiện trường.

Theo tường trình của ông C. với lực lượng công an, khoảng hơn 14 giờ cùng ngày, ông vừa quán nước gần nhà trở về và đang mở cửa ngõ thì có 2 phụ nữ đi xe máy dừng dưới lòng đường, một người bước lại gần ông C. hỏi thăm “khu vực này có ai bán đất không?”. Sau khi ông trả lời người phụ nữ này mấy câu thì bất ngờ bị đập vào vai ông mấy cái; rồi như “ma quỷ dẫn đường đưa lối ”, ông C. bước đi trước vào nhà, còn người phụ nữ đi theo. Ông bảo rằng mình không biết “bị thôi miên” như thế nào mà chỉ biết là ông tự động mở tủ lấy đi tất cả 4,83 cây vàng và 200USD (tổng cộng trên 200 triệu đồng) của người thân ở nước ngoài gửi về đưa cho người phụ nữ. Sau khi 2 người phụ nữ đi khỏi, ông mới “hoàn hồn”.

Sau khi xem xét hiện trường, lực lượng Công an phường Hòa Hiệp Nam phát hiện một số dấu hiệu không bình thường tại hiện trường xảy ra vụ “thôi miên”. Theo lời ông C. trình bày với lực lượng Công an thì ngoài số vàng và đô la ông cất trong tủ, có 2 chiếc vòng vàng được ông cất dưới bức tượng Phật cũng bị lấy mất. Trong khi đó, sợi dây chuyền 2 chỉ bằng vàng ta đeo trên tượng Phật cùng 2 chiếc nhẫn vàng đeo ở tay ông C. thì lại không bị người phụ nữ kia lấy đi. Mặt khác, vào thời điểm ông C. rời khỏi quán nước về nhà không ai ở khu vực này nhìn thấy có người lạ xuất hiện như lời ông trình bày với công an.

Xác minh thân nhân của ông C., Công an phường Hòa Hiệp Nam được biết, ông C. ở một mình và không nghề nghiệp ổn định. Thời gian qua, ông vẫn sống nhờ vào tiền trợ cấp do người thân ở nước ngoài gửi về. Đúng thời điểm người thân ở nước ngoài sắp về, việc ông khai báo bị “thôi miên” rất khả nghi.

Qua quá trình điều tra xác minh và thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, Công an phường Hòa Hiệp Nam nhận định, đây có thể chỉ là “màn kịch” do ông C. dựng lên để qua mặt những người trong gia đình và cơ quan chức năng.

Sau một thời gian điều tra, chính Trưởng Công an phường Hòa Hiệp Nam mời ông C. lên để làm việc. Sau khi đưa ra những chứng cứ thuyết phục cùng sự phân tích và những lời khuyên chân tình, cuối cùng, ông C. đã thú nhận đó chính là vở kịch mình dựng lên để đánh lừa những người thân từ nước ngoài sắp về.

Theo đó, do trong thời gian qua, ông C. đã trót ăn chơi quá trớn, nợ nần nhiều nên đã tiêu gần hết số tiền mà người thân gửi về nhờ giữ dùm. Khi người thân sắp về nước, không biết lấy tiền đâu để bù vào, ông C. đã dựng lên màn kịch vụng về trên.

