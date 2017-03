Dùng mìn tự chế đe dọa giết người

Ngày 23/11, Công an huyện Lạng Giang, Bắc Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Lê Văn Vượng, 36 tuổi, ở xã Tam Dị, huyện Lục Nam, Bắc Giang vì có hành vi đe dọa giết người.



Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân, Vượng đã dùng mìn tự chế ném vào nhà ông Nguyễn Văn Định, 56 tuổi, ở thôn Ghép, xã Thái Đào, Lạng Giang, rất may không xảy ra thiệt hại về người.



Nhận được tin báo, Công an huyện Lạng Giang đã chỉ đạo lực lượng điều tra đến ngay hiện trường thu thập thông tin xác định đối tượng gây án là Vượng. Qua đấu tranh khai khai thác, Vượng khai nhận, do bức xúc trong việc mua bán đất với ông Định nên Vượng mua thuốc nổ, kíp nổ về tự chế thành mìn ném vào nhà ông Định để uy hiếp





Theo P.A (CAND)