Dùng "mỹ nhân kế" lột tài sản trong nhà nghỉ

Nhóm cướp 6 đối tượng (4 nam, 2 nữ) chuyên dùng "mỹ nhân kế" thả chim mồi câu nhử những đàn ông hám sắc, rủ về khách sạn thuê phòng, chuốc rượu say rồi cướp tài sản.

23h40' ngày 2/1, trong trạng thái hoảng loạn, anh Lê Văn T., 20 tuổi, ở thôn Văn Cú, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng quyết định tới Công an quận Lê Chân trình báo việc trước đó một ngày anh bị một số đối tượng cướp mất xe máy Jupiter BKS 16P3-4111 (trị giá 27 triệu đồng) cùng các loại giấy tờ, tiền và một số tư trang khác.

Nguyên do, vào buổi tối trước đó, trong khi đang "du hí" trên mạng Internet, T. đã kết bạn được với một cô gái trẻ, không rõ tên tuổi, địa chỉ nhân thân. Cho đến lúc chia tay không lời giã từ, T. cũng chỉ biết cô gái có biệt danh "cún con". Song nhan sắc và kỹ năng giao tiếp của ả khiến T. không thể nào quên được.

Các đối tượng vụ án.

Thế rồi, chàng "Đông Gioăng" xứ An Đồng được "cún con" mời đi uống rượu mực ở bờ hồ An Biên (quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Khi gặp nhau, "cún con" còn rất hào hứng giới thiệu với T. một số bạn đồng trang lứa gồm 4 nam, 2 nữ. Khi men rượu và men tình đã ngấm, T. không khước từ nổi khi "cún con" rủ anh ta về nhà nghỉ Trường Sơn, thuộc phường Kênh Dương, quận Lê Chân. Tại đây, cả đám vừa đánh bài, vừa tiếp tục uống rượu giao lưu một cách rất cởi mở.

Ngồi cạnh "cún con" xinh đẹp, T. càng bốc máu, anh ta tiếp rượu hết người này đến người khác mà không hề biết là mình đang gặp "chim mồi độc". Cứ thế, đám thanh niên thay nhau chuốc cho anh bạn nọ say mềm rồi biến mất và chỉ để lại cho T. một bộ quần áo che thân.

Căn cứ đơn trình báo của nạn nhân và các tài liệu thu thập được, Công an quận Lê Chân nhận định đây là một nhóm đối tượng đã tổ chức cướp tài sản bằng thủ đoạn mới và đã nhanh chóng xác lập chuyên án, giao cho Đội CSĐT tội phạm hình sự đấu tranh khám phá. Tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã dựng lên được một nhóm đối tượng nghi can số một và giám sát chặt các hoạt động của chúng.

Nhận được nguồn tin cho biết, nhóm đối tượng trên đang tụ tập ở khách sạn REX trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, 11h30' ngày 26/2, các trinh sát và điều tra viên được Công an phường sở tại phối hợp tổ chức bao vây đã bắt được 3 đối tượng đang "bay" bên bộ đồ sử dụng ma túy "đá" gồm: Lâm Thị Hằng (tức Nguyễn Thị Vân Anh), 19 tuổi, ĐKNKTT nông trường Quý Cao, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng; Bùi Đức Thắng (tức Hoàng), 20 tuổi, ĐKNKTT xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy và Ngô Vĩnh Thịnh, 19 tuổi, ở số 148C Thọ Xuân, thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng.

Các đối tượng này đều quen nhau qua mạng rồi chung sống với nhau theo kiểu bầy đàn, bày mưu tính kế hoạt động phạm tội. Tại cơ quan điều tra, chúng khai nhận mọi hoạt động phạm tội với thủ đoạn dùng "mỹ nhân kế", cho một đồng bọn đóng vai các cô gái trẻ vẻ ngây thơ đi tìm bạn tình rồi cướp tài sản.

Qua điều tra mở rộng vụ án, ngày 2/3, Công an quận Lê Chân bắt tiếp Phạm Thị Phượng, 21 tuổi, ở tổ 13, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng. Đồng thời, Ban chuyên án cũng đã xác định 2 tên Nguyễn Đức Thăng, 22 tuổi, ở xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy; Nguyễn Duy Cường, 23 tuổi, ở tổ 14, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng (Công an huyện Thủy Nguyên vừa bắt cuối tháng 2 vừa qua về tội cướp tài sản trên QL10) cũng đều là đồng bọn tham gia vụ cướp tài sản của anh Lê Văn T. tại khách sạn REX.

Ngay sau khi bắt khẩn cấp các đối tượng, lực lượng Công an đã kịp thời thu hồi chiếc xe máy Jupiter BKS 16P3-4111 của nạn nhân mà bọn cướp đã cầm cố tại một nhà hàng ở thị trấn Kiến Thụy.

Hiện, Công an quận Lê Chân đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với các đối tượng Lâm Thị Hằng, Phạm Thị Phượng, Bùi Đức Thắng và Ngô Vĩnh Thịnh.

Theo CAND, VTC