Dùng 'nam nhân kế' cướp tài sản người đồng tính

Theo Công an nhân dân, VNE



Ngày 7/9, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 5 người gây ra vụ cướp tài sản của người đồng tính ở nhà nghỉ tại khu Đầm Trấu, phường Bạch Đằng. Nghi can thứ 6 đang bị truy tìm.Bị hại trú tại tỉnh Hưng Yên cho biết khoảng 19h30 ngày 27/8, anh đang giải quyết công việc tại Hà Nội thì nhận được điện thoại từ một người tự xưng tên là Dũng, quê ở Hải Dương. Biết anh là người đồng tính, Dũng giới thiệu cho anh một người tên Huy để “vui vẻ”. Sau đó, anh và Huy hẹn gặp nhau tại quán cafe thỏa thuận giá cả.Khoảng 21h30, anh và Huy đến thuê nhà nghỉ. Quan hệ xong, hai người đang nằm trên giường nói chuyện thì Huy nhận được điện thoại. Vừa nghe điện thoại, Huy vừa chạy ra mở cửa phòng. Đúng lúc đó có 2 thanh niên xông vào đánh, khống chế anh cướp một dây chuyền vàng, một điện thoại iPhone 4 và khoảng 1,5 triệu đồng; tổng giá trị tài sản hơn 30 triệu đồng. Huy và 2 kẻ trên đe dọa anh không được trình báo rồi bỏ đi.Ngày 29/8, Ban chuyên án đã làm rõ được một người trong nhóm cướp tên là Đoàn Ngọc Hải, 23 tuổi, có quan hệ với nhiều người đồng tính. Xác minh kỹ về Hải, lực lượng chức năng phát hiện, Hải cầm đầu một nhóm thanh niên không nghề nghiệp, chuyên liên hệ với những người thuộc “thế giới thứ 3” để môi giới mại dâm. 5 người khác trong ổ nhóm của Hải gồm: Lê Duy Cương (30 tuổi), Phạm Văn Thuận (20 tuổi), Trần Văn Chúc (23 tuổi), Hoàng Văn Hoàng (27 tuổi), Vũ Đức Thái (32 tuổi).Hiện Hải, Cương, Thuận, Chúc và Hoàng đã bị bắt, vật chứng vụ án được thu hồi. Qua đấu tranh khai thác, kết hợp với các tài liệu điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ: Do không có nghề nghiệp nhưng lại cần tiền để ăn chơi, lợi dụng tâm lý ngại trình báo của người bị hại, chúng đã tập hợp thành nhóm cướp tài sản của người đồng tính.Khoảng 19h ngày 27/8, khi gặp nhau, Thái nói có số điện thoại của nạn nhân và sẽ bố trí cho Thuận gặp anh này để rủ đi nhà nghỉ rồi tổ chức cướp tài sản. Sau đó, Thái xưng là Dũng nói chuyện với nạn nhân và Thuận tự xưng là Huy đi đến gặp... Hai người xông vào nhà nghỉ cướp tài sản là Hải và Cương. Chúc và Thái đứng ở ngoài cảnh giới.Mở rộng vụ án, các nghi can khai, từ tháng 6 đến nay với thủ đoạn tương tự đã gây ra 12 vụ cướp tài sản trên địa bàn các quận nội thành Hà Nội, tổng giá trị gần 300 triệu đồng.