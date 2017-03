Dùng nhiều tên giả lừa đảo hàng chục tấn thép

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 8/2012, một người tự xưng tên Linh là nhân viên của Công ty TNHH Thương mại H.Đ., có trụ sở tại Đà Nẵng gọi đến Công ty CP đầu tư và kinh doanh thép Nhân Luật (Công ty Nhân Luật, đóng tại xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) tự giới thiệu là chủ xe chuyên chở hàng hóa từ TPHCM, Hà Nội về Đà Nẵng với giá rẻ gấp đôi so với các nơi khác.

Đối tượng Võ Lê Vĩnh Huy tại cơ quan điều tra

Vì quá tin lời nên công ty Nhân Luật đã ký kết hợp đồng vận chuyển mặt hàng thép với thanh niên tên Linh này. Sau khi ký hợp đồng vận chuyển với Linh, đầu tháng 9/2012, Công ty Nhân Luật có mua 140 cây thép cọc cừ larsen III, trọng lượng hơn 100 tấn của Công ty CP sản xuất thương mại Phúc Tiến (đóng tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) và thỏa thuận với Linh vận chuyển lô hàng này về Đà Nẵng với giá 330.000 đồng/tấn (giá vận chuyển thị trường khoảng 550.000 - 650.000 đồng/tấn).

Sau khi nhận hàng, thay vì chở hàng về Đà Nẵng như đã thỏa thuận thì Linh lại chỉ đạo lái xe chở hàng về Nam Định để bán 90/140 thanh sắt cho một doanh nghiệp tại TP Nam Định với giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Biết mình bị lừa, phía Công ty Nhân Luật gởi đơn trình báo với Công an TP Đà Nẵng nhờ can thiệp. Sau nhiều ngày truy tìm, ngày 24/10 Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an TP Huế bắt được Võ Lê Vĩnh Huy, đối tượng tự xưng tên Linh để lừa đảo công ty Nhân Luật trước đó.

Số thép mà Võ Lê Vĩnh Huy đã lừa các công ty có nhu cầu chở thép để đi bán. (Ảnh C.A.)

Ngoài tự xưng tên Linh ra, Võ Lê Vĩnh Huy còn lấy nhiều tên giả khác để đi lừa đảo một số công ty thép trên địa bàn Đà Nẵng như lừa của Công ty T.K. (trụ sở đường Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng) lô hàng thép các loại có trọng lượng 21,110 tấn, trị giá 408 triệu đồng vào tháng 7/2012; lừa đảo của Công ty thép D.N.Y lô hàng thép phi 8, trọng lượng 60 tấn, trị giá hơn 850 triệu đồng vào tháng 6/2012.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Huy lấy sim rác gọi điện vào các công ty thép nhận vận chuyển với giá rẻ, sau đó gọi vào các công ty vận tải xưng là chủ doanh nghiệp cần vận chuyển thép. Sau khi các bên đã đồng ý thì Huy chở thép đến địa điểm khác bán với giá bèo.

Theo hồ sơ, Võ Lê Vĩnh Huy đã có 3 tiền án, trong đó có 2 tiền án về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và mới ra tù cuối năm 2011.

Theo Công Bính (Dân trí)