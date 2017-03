Dùng nhíp trộm gần 10 triệu đồng trong heo đất của bạn

Chiều 21-10, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM Công an quận 4 cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý nghi phạm Đ.H.N về tội trộm cắp tài sản.

N. và chị X. chơi thân với nhau gần bốn năm nay và thường qua nhà chị X. chơi và ngủ lại nên biết chị X. có để dành tiền trong con heo đất.

Thông tin ban đầu, chị X. trú tại chung cư Tôn Thất Thuyết (phường 1, quận 4) cùng một bạn gái tên Quỳnh.

Vào chiều 19-9, N. gọi điện thoại cho Quỳnh rủ tối đi chơi. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, chị X. gọi điện thoại cho N. nhờ sang nhà bạn trai mình lấy hộ chìa khóa căn hộ mở cửa cho Quỳnh vào nhưng do N. bận nên chị X. nói sẽ thuê xe ôm đưa chìa khóa đến căn hộ.

N. cùng bạn tới chung cư rủ Quỳnh đi chơi. Đến nơi, N. nói bạn ở dưới chung cư giữ xe, một mình lên nhà chị X. gặp ngay anh xe ôm đứng trước cửa. N. lấy chìa khóa mở cửa, Quỳnh trả tiền cho anh xe ôm.

Lợi dụng việc đi vệ sinh, Quỳnh đứng ngoài đợi ở thang máy, trong tay lại có chìa khóa nên N. nảy sinh ý định trộm cắp số tiền chị X. để dành trong con heo đất. Nhưng phải đưa Quỳnh và bạn đi chơi trước nên ý định tạm gác lại.

Vào khoảng 1 giờ ngày 20-9, nhằm tiếp tục thực hiện ý định trộm cắp, N. giả vờ ra rút tiền ở cây ATM nhưng thực chất ngay lập tức bắt taxi nhanh chóng quay về chung cư chị X. Loay hoay tìm cách gắp tiền, N. phát hiện trên tủ tivi có cây nhíp, vội dùng nó gắp tiền trong con heo đất ra. Đang gắp tiền, bạn gọi điện thoại giục trở lại quán, N. cuống cuồng đếm lại số tiền gắp được (9.800.000 - N. khai), rồi để con heo cùng cây nhíp trở lại vị trí cũ, đồng thời ra khỏi phòng, khóa cửa, quay lại quán ăn cùng mọi người đến 4 giờ sáng mới kéo nhau về căn hộ chị X. ngủ.

Tối 22-9, chị X. đập heo đất kiểm tra số tiền tiết kiệm được nhằm chuyển vào tài khoản thì phát hiện bị mất 29.000.000 đồng. Gần 11 giờ đêm cùng ngày, chị X. nhanh chóng tới Công an phường 1, quận 4 trình báo.

Một lãnh đạo Công an quận 4 cho biết: Do biết hành vi của mình là sai nên đến ngày 26-9, N. gọi điện thoại cho chị X. thừa nhận hành vi của mình, đồng thời ra ngân hàng chuyển số tiền đã trộm được trong con heo đất trả lại chị X. Đến ngày 1-10, N. đến Công an phường 1, quận 4 đầu thú về hành vi trộm tiền trong heo đất của chị X.

“Chính sự cả tin và sơ suất của chủ nhà đã tạo điều kiện cho N. thực hiện hành vi phạm tội. Rất nhiều vụ trộm tương tự xảy ra như vậy, có vụ có thể thu hồi được tài sản, có vụ tẩu tán rồi rất khó! Đề phòng không bao giờ là thừa” - lãnh đạo Công an quận 4 chia sẻ.