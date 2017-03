Dùng nón bảo hiểm đi cướp xe máy

Theo tài liệu điều tra: Lúc 1h ngày 3/10, Anh rủ Hải, Định (cả hai chưa rõ danh tính) đi nhậu tại quán vỉa hè thuộc phường Thuận Giao (thị xã Thuận An). Tại đây, Hải kể lại việc vừa bị nhóm của anh Phạm Phước Tám (18 tuổi, quê Cà Mau) đe dọa đánh. Khi đã ngà ngà say, cả nhóm kéo đến quán ốc thuộc khu phố Bình Thuận 1, phường Thuận Giao (thị xã Thuận An) để trả thù.

Lúc này, anh Tám đang ngồi nhậu cùng hai người bạn. Nhóm Anh bất ngờ xông đến đánh tới tấp khiến cả 3 bỏ chạy. Sau 5 phút, bọn chúng quay lại quán ốc thì thấy anh Tám vẫn còn trong quán nên đến khống chế ép đi một đoạn khoảng 500m rồi tiếp tục đánh. Hoảng sợ, anh Tám điều khiển xe máy BS: 69C1-25509 bỏ chạy. Chưa chịu buông tha, các đối tượng điều khiển xe máy truy đuổi và dùng nón bảo hiểm tấn công anh Tám để cướp xe máy của nạn nhân.

Qua truy xét đến tối 4/10, cơ quan Công an bắt giữ Anh. Đề nghị đối tượng Hải và Định sớm ra cơ quan Công an đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.





Theo L.Tuấn- C.B. (CAND)