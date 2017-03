Dùng ớt bột đi cướp

Ngày 18/5, Công an quận Lê Chân, Hải Phòng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Trần Văn Mạnh, 25 tuổi, trú tại phường Thượng Lý và Trần Văn Thắng, 29 tuổi, trú tại phường Hạ Lý, cùng quận Hồng Bàng, Hải Phòng về tội cướp giật tài sản.

Theo tài liệu điều tra, trước đó, Mạnh điều khiển xe máy BKS 16R6-7320 chở Thắng áp sát, cướp giật sợi dây chuyền vàng của chị Lê Thị Mỹ Duyên, quê Nam Định tại trước cửa số nhà 283 trên đường Trần Nguyên Hãn, thuộc địa bàn quận Lê Chân.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an phường Nghĩa Xá thuộc quận đã triển khai lực lượng bắt gọn 2 tên cướp. Lực lượng Công an đã thu hồi sợi dây chuyền trả cho bị hại. Khám người các đối tượng, lực lượng Công an còn thu được 2 con dao và một gói ớt bột. Mạnh và Thắng khai, trước đó đã cướp giật sợi dây chuyền vàng của một phụ nữ trên đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền. Sau đó, khi đi đến đường Trần Nguyên Hãn, chúng tiếp tục cướp giật sợi dây chuyền của chị Duyên.

Hiện, Công an quận Lê Chân đang hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý đối tượng theo pháp luật.





Theo Đ.H (CAND)