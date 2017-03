Dùng roi điện cướp taxi

Sáng 27/9, ông Võ Văn Một, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã trao thưởng 5 triệu đồng của UBND tỉnh cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH vì có thành tích xuất sắc trong điều tra, làm rõ 2 vụ cướp taxi.

Cũng sáng 27/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng: Võ Quốc Anh, 26 tuổi, Lê Minh Đạt, 24 tuổi đều ngụ khu phố 6 (phường Tam Hiệp), Võ Văn Cường, 19 tuổi, Lê Văn Tú, 24 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Bình Đa (đều thuộc TP Biên Hòa) về các hành vi "cướp tài sản", "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", "sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép".

Trong tháng 8, trên địa bàn Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu xảy ra một số vụ cướp taxi rất táo tợn, liều lĩnh. Các đối tượng thường điều xe taxi đến khu vực đường vắng rồi dùng roi điện, dây dù, băng keo khống chế lái xe, cướp tài sản tẩu thoát.

Sau một thời gian điều tra, ngày 25/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an TP Biên Hòa tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng trên. Bước đầu, 4 đối tượng khai nhận đã thực hiện 3 vụ cướp taxi, trong đó có 2 vụ ở Đồng Nai và 1 vụ tại tỉnh Bình Dương.

Vào lúc 22h ngày 10/8. Võ Hoàng Điệp (là tên cầm đầu) gọi điện thoại đến hãng Thiên An thuê xe taxi. Theo yêu cầu của khách, hãng taxi Thiên An điều chị Võ Thị Kim Thắm, 22 tuổi, là tài xế lái loại xe Ford Focus BKS 60V-4506. Khi xe taxi chạy qua trại khỉ 2, thuộc ấp Long Khánh 1, xã Tam Phước (TP Biên Hòa) khoảng 200m, thì Điệp kêu dừng xe lại để đi tiểu, lúc xe taxi vừa dừng lại, Điệp bước xuống, còn Anh và Đạt ngồi trên xe. Lợi dụng lúc chị Thắm không để ý, Anh và Đạt mỗi tên dùng 1 roi điện chích vào người chị Thắm, khi thấy chị Thắm ngất xỉu, bọn chúng lấy dây dù trói tay, chân của tài xế. Sau đó Điệp tháo hộp đèn xe taxi trên mui, còn Anh dùng đề can dán chữ taxi và số điện thoại bên hông xe, rồi dùng băng keo bịt miệng và mắt tài xế đưa xuống xe. Bọn chúng lục soát cướp của chị Thắm 850.000 đồng, 2 ĐTDĐ và lấy xe taxi tẩu thoát...

Các đối tượng khai nhận, bằng thủ đoạn tương tự, chúng đã gây ra một số vụ cướp táo tợn khác.





Theo Công Trường (CAND)