Dùng súng cướp ô tô đang chạy trên đường ở Đồng Nai

Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đang tạm giữ Quách Quốc Vương (31 tuổi), Quách Long Phú (29 tuổi) và Nguyễn Văn Quyết (28 tuổi, tất cả đều ngụ TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.



Các nghi can trong băng cướp bị bắt giữ. Ảnh: DT.

Rạng sáng 1-8, khi phát hiện ông MLV (34 tuổi, ngụ xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất) lái chiếc Innova đi đến khu vực xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom), nhóm của Vương đã dùng 2 xe ô tô khác ép xe ông V vào lề đường.

Khi xe ông V vừa dừng, nhóm của Vương xông đến dùng súng bắn đạn bi và mã tấu dí vào cổ và đầu buộc ông này phải xuống xe.

Lấy được xe, nhóm cướp lái chiếc xe trên chạy về khu vực TP.Biên Hòa cất giữ. Đến chiều cùng ngày, biết đã bại lộ nhóm cướp mang chiếc xe đến đường ở phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) bỏ lại.



Ngay sau khi nhận thông tin, Công an huyện Trảng Bom phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ được 3 ngi can. Khám xe nhà các đối tượng công an thu giữ rất nhiều biển số xe ô tô các loại, mã tấu, bình nén gas (dùng để bắn đạn bi), cùng hàng trăm viên đạn bi và nhiều dụng cụ khác.



Hàng trăm viên đạn bi đường tìm thấy mà nhóm nghi can cất giấu.

Công an cũng thu giữ 4 chiếc ô tô là tang vật vụ án và phương tiện mà các đối tượng đã thuê để làm phương tiện gây án.

Công an còn xác định Chu Vũ Hải Đăng (36 tuổi, TP.Biên Hòa) là nghi can cùng tham gia vụ án nhưng đã bỏ trốn.