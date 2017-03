Dùng súng đi cướp xe Nouvo theo “đơn đặt hàng”

Trong khi các đơn vị nghiệp vụ tung các lực lượng vào cuộc thì nhóm cướp này liên tục hoành hành ở nhiều tỉnh, thành như Thái Bình và Hải Phòng. Đến ngày 14/3, khi chúng chuẩn bị gây án ở Hải Dương thì bị bắt. Quá trình đấu tranh, đến ngày 25/3, Công an TP Hải Dương phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh (PC14) đã bắt giữ nhiều nhóm cướp khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương, góp phần trả lại bình yên cho địa bàn.

Như thường lệ, đêm 14/3, tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hải Dương phối hợp với Công an phường Nhị Châu làm nhiệm vụ tuần tra, mật phục chống cướp trên địa bàn. Khi họ đến địa phận cầu Phú Lương đã gần 22h… Từ hướng Hải Phòng về Hà Nội, xuất hiện một chiếc xe máy đi ngược chiều, trên xe là 3 thanh niên ngổ ngáo, bộ dạng có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe. Đối tượng cầm lái bất ngờ tăng ga, chiếc xe phóng vọt đi, lạng lách trên đường. Tổ công tác rượt đuổi. Trước sự chống đối quyết liệt của đối tượng, tổ công tác buộc phải nổ súng cảnh cáo, đồng thời tìm cách áp sát bọn chúng, đến địa phận thị trấn Nam Sách (Hải Dương) thì khống chế được 3 đối tượng, thu giữ 1 khẩu súng dạng Colt có 6 viên đạn, trong đó có 1 viên đã lên nòng.

Bọn chúng khai tên là Đặng Duy Minh, 24 tuổi; Hoàng Văn Luân, 22 tuổi và Vu Đức Lâm, 19 tuổi, đều trú tại huyện An Dương (Hải Phòng).



Các đối tượng vụ án.

Trắng đêm hôm đó, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hải Dương đấu trí với chúng. Đến sáng 15/3, các đối tượng khai nhận do nợ tiền đánh bạc, Minh rủ Luân và Lâm cướp xe máy. Trước khi gây án, bọn chúng đã liên lạc với đối tượng tiêu thụ xe máy tên là Tới. Tên này đặt hàng mua dòng xe Nouvo LX…

Ngay sau đó, Minh, Luân và Lâm mang theo một bình xịt hơi cay và súng làm phương tiện gây án. Trước khi bị bắt giữ, bọn chúng định cướp tài sản của một đôi nam nữ đang đứng ngoài đường nhưng chưa kịp thực hiện.

Nhận thấy toán cướp này có nhiều nghi vấn, Công an TP Hải Dương báo cáo Phòng PC 14 phối hợp khai thác vụ án. Những ngày ấy, các trinh sát Đội 5, Phòng PC14 và Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hải Dương vô cùng vất vả. Đội 5 đã trao đổi thông tin tội phạm với Công an huyện Thủy Nguyên, An Dương, Vĩnh Bảo (Hải Phòng) và PC14 Công an tỉnh Thái Bình.

Qua đó, các trinh sát Đội 5 được Phòng PC14 Công an tỉnh Thái Bình cho biết: Vào 10h ngày 12/3, tại địa bàn tỉnh Thái Bình đã xảy ra vụ cướp rất liều lĩnh. Nạn nhân là anh Ngô Quốc Hưng, trú tại Đông Minh, Tiền Hải (Thái Bình). Khi anh Hưng đi đến xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ thì bị hai đối tượng chặn ép dùng bình xịt hơi cay vào mặt anh làm anh Hưng dừng lại, sau đó chúng tiếp tục dựng súng kiểu Colt xoay bắn chỉ thiên hai phát đe dọa rồi cướp của anh Hưng chiếc xe máy Nouvo LX BKS 17M 8-8268.

Nhận định có thể vụ cướp này do băng nhóm của Minh gây ra nên các trinh sát Đội 5 đã tập trung xét hỏi. Qua đấu tranh, Luân và Minh thừa nhận đã gây ra vụ cướp trên. Ngoài ra, chúng còn khai nhận gây ra 3 vụ cướp tài sản khác trên địa bàn TP Hải Phòng… Đối tượng Minh và Luân nhằm vào là những người đi dòng xe ga đắt tiền.

Tiếp tục đấu tranh với chuyên án cướp tài sản trên địa bàn TP Hải Dương, ngày 18/3, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hải Dương đã bắt giữ Phạm Văn Vinh, 23 tuổi, trú tại phường Nhị Châu và Nguyễn Văn Hợi, 19 tuổi, trú tại huyện Ninh Giang (Hải Dương). Hai đối tượng này gây ra liên tiếp hai vụ cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương.





Theo Xuân Mai (CAND)