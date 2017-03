Dùng súng gây án tại quán nhậu

Ngày 25/2, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã bàn giao đối tượng Nguyễn Hải Sáng (còn gọi Sáng “con”, 39 tuổi, trú tại TP Vinh) cho CSĐT Công an TP Vinh điều tra xử lý theo pháp luật.

Theo hồ sơ, trưa 27/8/2014, Sáng ngồi nhậu tại một quán ở TP Vinh và gây sự với một nhóm thanh niên cũng đang nhậu tại đây. Sáng rút súng ngắn giấu trong người ra bắn một phát vào nhóm thanh niên này, song rất may không trúng ai.

Anh Nguyễn Phúc Dần (29 tuổi) thấy vậy can ngăn, Sáng lại bắn thêm 3 phát súng nữa, trong đó một phát đạn xuyên qua bàn chân trái của anh Dần gây thương tích. Sau khi gây án, Sáng bỏ trốn và bị CSĐT Công an TP Vinh ra lệnh truy nã trên toàn quốc.

Qua truy nã, các trinh sát biết được Sáng trốn sang Lào, đến đầu năm 2015, đối tượng thuê ôtô từ Lào về Việt Nam, liên tục thay biển số đi qua nhiều địa phận tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, khi Sáng điều khiển ôtô đi qua địa phận huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thì bị trinh sát truy đuổi bắt gọn.

Được biết, Sáng từng có 7 tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, cố ý gây thương tích và trộm cắp.

Theo Tân Nghệ (Công an Nhân dân)