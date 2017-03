Dùng súng giả cướp “xe ôm”

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vũ Đình Huyên, SN 1984 và Đoàn Trắc Nhuận, SN 1992, đều trú tại xã Thanh Lương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, can tội cướp tài sản.

21 giờ 30 phút ngày 13-3-2010, anh Đặng Văn Phương, ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, làm nghề lái “xe ôm” đến Công an thị xã Từ Sơn trình báo lúc 18h cùng ngày, trong khi đang hành nghề “xe ôm” tại ngã tư Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, anh Phương được hai thanh niên thuê chở về thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Sau khi thoả thuận giá chuyến đi là 80.000 đồng, anh Phương đã chở hai người khách trẻ tuổi về thị xã Từ Sơn. Khi anh Phương đưa khách đến đoạn đường đê sông Ngũ Huyện Khê, thôn Thọ Trai, xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, bất ngờ một trong hai người khách gí vật sắc lạnh vào mang tai anh Phương gằn giọng: “Cấm kêu, nếu mày kêu tao bắn vỡ sọ”. Ngay sau đó, anh Phương bị đối tượng còn lại gí dao vào bụng đe dọa, lục soát cướp một ví da và một điện thoại di động. Hai tên cướp đánh anh Phương ngã xuống đường rồi cướp chiếc xe máy 98H1-5725 tẩu thoát. Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo của nạn nhân vụ cướp “xe ôm”, Công an thị xã Từ Sơn đã tập trung rà soát các đối tượng nghi vấn cư trú trên địa bàn thị xã và vùng giáp ranh, qua đó nắm được những nghi vấn về các đối tượng Vũ Đình Huyên và Đoàn Trắc Nhuận, cùng trú tại xã Thanh Lương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Huyên và Nhuận thường xuyên lang thang ở khu vực giáp ranh giữa tỉnh Thái Nguyên với thị xã Từ Sơn. Hai đối tượng này có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với 2 tên cướp tài sản của anh Phương. Các đối tượng này đều nghiện ma tuý và tại thời điểm xảy ra vụ cướp chúng không có mặt ở nơi cư trú. Cơ quan điều tra đã tìm được một số nhân chứng xác định Huyên và Nhuận có mặt tại thị xã Từ Sơn vào thời điểm vụ cướp “xe ôm” xảy ra. Với những tài liệu thu thập được, Công an thị xã Từ Sơn đã triệu tập Huyên và Nhuận đến cơ quan điều tra để làm rõ. Qua đấu tranh, Huyên và Nhuận khai là thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản của lái “xe ôm” Đặng Văn Phương tối 13-3-2010 tại thị xã Từ Sơn. Chiều hôm đó, Huyên rủ Nhuận đi cướp tài sản lấy tiền mua ma tuý sử dụng. Nhuận đã chuẩn bị sẵn 1 dao nhọn, còn Huyên ra chợ Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, mua chiếc mỏ lết bằng sắt giả làm súng để đe dọa ngưới lái “xe ôm”. Sau đó, chúng sang huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang tìm “con mồi”. Đến ngã tư Đình Trám, huyện Việt Yên, chúng thuê anh Phương chở về thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Huyên đã dùng mỏ lết gí vào mang tai anh Phương dọa bắn. Nhuận gí dao vào bụng anh Phương đe dọa, rồi lục soát lấy tài sản. Gây án xong, chúng đi chiếc xe tang vật về địa bàn tỉnh Thái Nguyên, bán chiếc xe được hơn 1 triệu đồng mua ma túy sử dụng hết. Cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ, xử lý hai tên cướp theo quy định của pháp luật. Theo Huy Hoàng (ANTĐ)