Dùng súng giải quyết mâu thuẫn, 2 người trọng thương

Lúc 18h50 ngày 15/2, nhận được tin báo của quần chúng tại khu vực xóm 1, xã Hưng Hòa, TP Vinh có 2 nhóm đối tượng sử dụng súng, dao kiếm giải quyết mâu thuẫn, Cảnh sát 113 địa phương đã xuất quân, kịp thời bắt giữ đối tượng Nguyễn Công Tuấn (47 tuổi, trú tại khối 15, phường Bến Thủy, TP Vinh).

Kiểm tra đối tượng này, lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn cao su và hơi cay, 2 viên đạn. Cảnh sát 113 đã tạm giữ 4 xe taxi liên quan chở các đối tượng và hung khí gây án tại địa bàn xã Hưng Hòa, gồm: Trịnh Xuân Cường, lái xe taxi Mai Linh; Trần Thế Lộc, lái xe taxi BKS 38A-011.81; Nguyễn Quang Quyền, lái xe taxi BKS 38N-1462; Phan Quang Hùng, lái xe taxi Vạn Xuân mang BKS 37S-2139.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng Nguyễn Công Tuấn, vào sáng 15/2, do 2 nhóm mâu thuẫn đã dùng dao, kiếm chém nhau. Tuấn đã dùng súng bắn đạn cao su giải vây và bị Cảnh sát 113 bắt giữ. Hai đối tượng bị Tuấn bắn trọng thương là Hồ Đức Ngọc và Hồ Đức Thắng, đều trú tại xã Hưng Hòa, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Công an địa phương đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.





Theo Minh Khôi (CAND)